Coopération militaire en marche rapide entre le Niger et la Russie

Dans un contexte international de plus en plus tendu, le Niger renforce ses capacités de défense en s’associant avec la Russie. Cette nouvelle collaboration voit l’arrivée d’instructeurs militaires russes et de matériel de défense de pointe à Niamey, marquant un tournant significatif dans la politique sécuritaire du pays après le départ des troupes françaises.

Une nouvelle coopération sécuritaire entre le Niger et la Russie se met en place. Des instructeurs russes sont arrivés, mercredi, à Niamey, qui a également réceptionné sa première livraison de matériel militaire russe. L’annonce a été faite, jeudi soir, par la télévision publique nigérienne.

« Nous avons assisté, ce mercredi 10 avril 2024, à l’arrivée à Niamey d’un l’Iliouchine-76, un gros-porteur russe, transportant du matériel militaire de dernière génération avec à son bord des instructeurs militaires du ministère russe de la Défense », a annoncé la télévision publique Télé Sahel.

L’objectif de cette coopération est clairement défini : « développer la coopération militaire ». La Fédération de Russie va « doter » le Niger et « installer un système de défense antiaérien » capable « d’assurer le contrôle total de notre espace aérien », a affirmé la télévision. En parallèle, des images filmées de nuit montraient un gros-porteur russe à son atterrissage à l’aéroport de la capitale. Les instructeurs militaires russes, dont le nombre n’a pas été précisé, « assureront une formation de qualité » aux militaires nigériens « pour une utilisation efficiente dudit système », a affirmé la télévision publique.

Un rapprochement avec des risques pour la société civile

Ce rapprochement entre le Niger et la Russie intervient dans un contexte d’insécurité croissante au Sahel. Ainsi, les groupes djihadistes sont très actifs dans la région. Le Niger, confronté à ces menaces, cherche à diversifier ses partenariats militaires pour renforcer ses capacités de défense. Depuis le départ des troupes françaises, et les difficultés de coopération avec l’es États-Unis, Niamey s’est rapproché de Moscou, d’un coté, et des juntes militaires de Bamako et Ouagadougou, de l’autre.

La reprise en main par les militaires africains de leurs affaires intérieures est globalement saluée par la population. Mais les membres de la société civile sont plus réservés. En effet, ils craignent, à l’instar de ce qui se passe dans les pays voisins, une répression de toute forme de contestation et un détournement, sur le long terme, du pouvoir par les militaires.