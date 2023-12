Les derniers soldats français au Niger ont quitté Niamey

Les derniers soldats français ont quitté la base aérienne projetée de Niamey. Ce retrait, décidé par le Président Emmanuel Macron en septembre dernier, met fin à plus de dix ans de présence militaire française au Sahel.

Soldats français bloqués sur leurs bases

C’est désormais effectif. Il ne reste plus de soldats français au Niger. Ce vendredi 22 décembre 2023, les derniers soldats français ont quitté la base aérienne projetée de Niamey, au Niger. Le départ des troupes françaises a été marqué par une période de tension entre les deux pays. En effet, le coup d’État militaire qui a eu lieu au Niger le 26 juillet 2023 a conduit à un divorce entre la France et le Niger.

Les nouvelles autorités nigériennes ayant dénoncé plusieurs accords militaires avec Paris. Ce qui a rendu difficile ce retrait c’est que pendant deux mois, les soldats français ont été bloqués sur leurs bases, l’arme au pied. Mais le départ s’est finalement déroulé sans incident, selon l’armée française. Les deux premières emprises à être restituées ont été celles de Ouallam et Tabarey-Barey, au Nord du Niger, en novembre.

L’armée française a presque tout emporté

Les moyens aériens, trois Mirage 2000 et six drones Reaper, ont quitté la base aérienne projetée de Niamey. Le fret le plus lourd a été évacué par voie terrestre vers le Tchad. Il faudra désormais six mois pour convoyer ce matériel du Tchad vers le port de Douala au Cameroun afin d’être embarqué à bord de navires de commerce à destination de la France.

Sur la base aérienne projetée de Niamey, l’armée française n’a rien laissé derrière elle, ou presque. Si toutes les capacités militaires ont été rapatriées, le « dur » est en revanche resté : algécos (bâtiments de chantier modulaires) et hangars aéromobiles, à l’exception de deux d’entre eux, n’ont pas été démontés. Le retrait des troupes françaises du Niger pourrait affecter la lutte contre le terrorisme au Sahel.

Niamey se rapproche de Moscou

Reste à voir comment les forces nigériennes vont faire face à la menace terroriste sans le soutien de la France. L’on sait toutefois qu’à l’instar de leurs homologues du Mali et du Burkina Faso, les, autorités militaires ont entamé un processus de rapprochement avec la Russie. En effet, le 4 décembre dernier, Niamey recevait une délégation russe. C’est le vice-ministre de la Défense russe qui s’est rendu à Niamey pour échanger avec les autorités militaires.

Une première visite officielle d’un membre du gouvernement russe au Niger, depuis le coup d’État du 26 juillet. Le colonel-général Yunus-bek Yevkurov a été reçue par le président de la Transition nigérienne, le général Abdourahamane Tiani. Les deux hommes ont conclu des accords signés dans le cadre du renforcement de leur coopération militaire.