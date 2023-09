Niger : Emmanuel Macron capitule

Le Président français a annoncé, dimanche soir, le départ prochain de l’ambassadeur de France à Niamey ainsi que le retrait des militaires français.

La nouvelle est tombée comme un couperet, dimanche soir, à l’occasion d’un entretien accordé par Emmanuel Macron à France 2 et TF1. « Dans les prochaines heures, notre ambassadeur et plusieurs diplomates rentreront en France », a déclaré le Président français. Il ajoute que la France met fin à sa « coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme ». Et précise que les 1 500 militaires français encore sur place au Niger seront rapatriés « dans les semaines et les mois qui viennent ». Ce processus de retrait des forces sera probablement achevé, à en croire le Président français, d’ici à la fin de l’année.

Une annonce pas si surprenante que ça

Même si une telle annonce était attendue à un moment ou un autre, l’effet de surprise ne manque pas. Tant, Emmanuel Macron tenait à sa position. Fin août, les autorités nigériennes avaient notifié à l’ambassadeur français, Sylvain Itté, son expulsion lui enjoignant de quitter le territoire sous 48 heures. La réaction française n’avait pas tardé à se faire connaître : la France refuse de rappeler son diplomate. Cette position d’abord communiquée par le Quai d’Orsay a été confirmée, à plusieurs reprises, par Emmanuel Macron lui-même.

Mais, c’était sans compter avec les difficultés auxquelles Sylvain Itté pouvait se confronter sur place. Et en fait de difficultés, il y en a eu : le diplomate et ses collaborateurs vivaient reclus dans une ambassade encerclée par les forces nigériennes ; le ravitaillement était difficile ; les véhicules étaient systématiquement fouillés ; Internet coupé, etc. Dans ces conditions, Paris avait beau montrer les muscles, cela ne pouvait durer qu’un temps.

La junte célèbre une victoire historique

Du côté de Niamey, l’annonce d’Emmanuel Macron est vivement applaudie. On célèbre une victoire historique. « Ce dimanche, nous célébrons la nouvelle étape vers la souveraineté du Niger. Les troupes françaises ainsi que l’ambassadeur de France quitteront le sol nigérien, d’ici la fin de l’année. C’est un moment historique qui témoigne de la détermination et de la volonté du peuple nigérien », s’est réjoui le CNSP. Les militaires nigériens ont ainsi fait d’une pierre deux coups : ils obtiennent non seulement le départ de l’ambassadeur, mais aussi celui des militaires français.

Victoire pour la junte, mais échec pour Emmanuel Macron et la diplomatie française. « Quand vous en venez à rompre des relations diplomatiques, c’est forcément un constat d’échec », soutient Marine Tondelier, secrétaire d’Europe Écologie-Les Verts. Pour elle, cette fin n’est que la conséquence logique de la politique menée par la France, au fil des ans, dans cette région. « On voit bien que la France a fait des choses, depuis des années, sur ce continent qui ne nous ont pas menés – ni nous ni eux – au bon endroit et qu’aujourd’hui, on est en train de gérer comme on peut la suite de ça, mais il n’y a pas beaucoup de lumière au bout du tunnel ».