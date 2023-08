Niger : la junte expulse l’ambassadeur de France

L’ambassadeur de France désormais persona non grata au Niger. Le ministère nigérien des Affaires étrangères vient de demander son départ.

La tension entre le nouveau pouvoir nigérien et la France vient de monter d’un ton. Ce vendredi, le ministre nigérien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur a adressé à son homologue française, un courrier lui notifiant l’expulsion de Sylvain Itté, ambassadeur de France à Niamey. Selon le ministère nigérien des Affaires étrangères, la lettre est rédigée en réponse, d’une part à « la note n° 023/02874 du 8 août 2023 adressée à l’ancienne Ambassadrice du Niger par la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères ». D’autre part, « au refus de l’Ambassadeur de France à Niamey de répondre à l’invitation du ministre nigérien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, pour un entretien le vendredi 25 août 2023 à 10h30 ».

Expulsion de l’ambassadeur de France, un pas de plus

La partie nigérienne reproche également à la partie française « d’autres agissements […] contraires aux intérêts du Niger ». Pour toutes ces raisons, le gouvernement nigérien donne 48 heures au diplomate français pour quitter le territoire.

En prenant cette décision, ce vendredi, le régime de Niamey vient de franchir un nouveau pas dans la défiance vis-à-vis de la France. Ladite décision intervient moins d’un mois après la suspension de RFI et France 24. Niamey s’aligne ainsi de plus en plus sur la position de ses alliés maliens et burkinabè en s’engageant, chaque jour davantage, dans la confrontation avec la France. Pendant que, du côté de la CEDEAO, la menace d’une intervention armée pour rétablir le Président Mohamed Bazoum plane toujours. Niamey, qui s’apprête à cette éventualité, vient d’ailleurs d’autoriser le Burkina Faso et le Mali à intervenir militairement sur son territoire en cas d’agression.