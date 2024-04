Les États-Unis se retirent du Niger : fin d’une ère militaire

Un accord a été trouvé entre Niamey et Washington pour un retrait des troupes américaines de Niger. Un retrait qui ne sera pas sans conséquences.

Les États-Unis d’Amérique vont quitter le Niger. En effet, un accord a été conclu entre les autorités nigériennes et américaines pour le retrait des troupes américaines stationnées sur le territoire nigérien. Cette décision fait suite à la dénonciation par le Niger de l’accord de coopération militaire qui liait les deux pays. Les raisons de ce retrait ne sont pas officiellement précisées.

Toutefois, des tensions entre le nouveau régime militaire au pouvoir et les partenaires occidentaux du Niger ont été évoquées. Le départ des soldats américains met fin à une présence militaire américaine de plus d’une décennie au Niger. Les États-Unis avaient déployé plus d’un millier de soldats dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. Leur base était située à Agadez, dans le nord du pays, près des frontières libyenne et algérienne.

Conséquences sur la sécurité au Sahel

Le retrait américain va laisser un vide sécuritaire important au Niger. Le pays est en effet confronté à une menace croissante des groupes djihadistes, et il est peu probable que les forces armées nigériennes soient en mesure de combler à elles seules le vide laissé par les Américains. Cette situation pourrait également avoir des conséquences régionales importantes. Le Niger est un pays central dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, et son instabilité pourrait profiter aux groupes djihadistes qui opèrent dans la région.

De plus, le retrait américain pourrait fragiliser les relations entre le Niger et ses partenaires occidentaux. La France, qui est également présente militairement au Niger, pourrait être amenée à revoir son engagement dans le pays. Un départ qui aura des conséquences importantes sur la sécurité de la région du Sahel.