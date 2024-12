Énergies renouvelables : 140 millions de dollars pour des solutions en Afrique

Spécialiste dans l’apport de solutions aux entreprises africaines évoluant dans le secteur des énergies renouvelables, CrossBoundary Energy dispose d’un portefeuille évalué pour 570 millions USD de programmes divisés entre 18 pays africains. Elle dispose par ailleurs de 330 MW d’actifs solaires et éoliens.

CrossBoundary Energy, société d’énergies renouvelables, a déclaré la signature avec la Standard Bank of South Africa d’un pacte de 140 millions de dollars pour appuyer l’extension de son portefeuille de plans d’énergies renouvelables. Cet investissement représente la première phase d’une mission plus large avec cette banque choisie pour mener et restructurer une dette supérieure d’un coût maximum de 300 millions de dollars.

« Les solutions de financement d’infrastructures évolutives et abordables sont un catalyseur pour débloquer un accès fiable et abordable à l’électricité en faveur des entreprises sur le continent. Notre partenariat avec Standard Bank nous permettra d’étendre et d’accélérer la fourniture d’énergie en tant que service aux clients africains, améliorant ainsi la durabilité et la compétitivité des entreprises dans toute l’Afrique », affirme le président et directeur des investissements de CrossBoundary Energy, Pieter Joubert.

Faire de l’accession à une énergie propre une priorité

« Il y a un besoin croissant de solutions énergétiques innovantes en Afrique. Des entreprises comme CrossBoundary Energy s’attaquent à ce bloc de manière holistique grâce à des systèmes énergétiques financés, distribués et dirigés par des énergies renouvelables. Standard Bank s’engage à soutenir des pionniers comme CrossBoundary Energy dans leur trajectoire de croissance », affirme, pour sa part, Jeanne-Marie Fatti, vice-présidente principale de Standard Bank Energy and Infrastructure, Corporate and Investment Banking.

Constituant l’un des principaux challenges de croissance des entreprises commerciales et industrielles sur le continent noir, l’accession à une énergie propre est donc une priorité sachant que l’approvisionnement par les réseaux nationaux ou encore celui effectué par les générateurs diesel ne propose pas la fiabilité ainsi que l’accessibilité nécessaires pour assurer un fonctionnement à plein régime. Dans cette optique, les énergies renouvelables décentralisées apparaissent comme étant des solutions efficaces, malgré que leur adoption nécessite un appui plus que conséquent de la part des bailleurs de fonds.