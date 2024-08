Orange : 10 000 sites télécoms passent au solaire

Orange Middle East and Africa (OMEA) marque un tournant décisif dans son engagement pour l’environnement. En convertissant 10 000 sites télécoms à l’énergie solaire sur ses 17 marchés en Afrique et au Moyen-Orient, le géant des télécommunications fait preuve d’une ambition écologique sans précédent. Cette transition énergétique dépasse une simple adaptation.

Elle fait désormais partie intégrante de la stratégie d’Orange pour renforcer la résilience de ses infrastructures face aux défis énergétiques croissants.

L’impact concret du solaire sur le terrain

Au Liberia, un pays où le taux d’électrification reste dramatiquement bas à 12 %, les résultats de cette conversion sont palpables. Jabateh Dweh Charles, Power Manager Operations chez Orange Liberia, explique que 77 % des sites de l’opérateur sont désormais alimentés par le solaire. Cette initiative a permis de réduire la consommation de carburant de 25 % en 2023, une baisse significative qui témoigne de l’efficacité de la solarisation.

Des objectifs ambitieux pour un avenir durable

La conversion au solaire ne se limite pas seulement à des chiffres impressionnants, elle s’inscrit également dans une vision à long terme. Orange vise une réduction de 30 % de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2025. L’entreprise se fixe un objectif encore plus ambitieux de 45 % d’ici 2030. Ces objectifs sont au cœur des plans stratégiques « Lead the Future » et « Net Zéro Carbone ». Ils démontrent l’engagement d’OMEA à intégrer les énergies renouvelables dans ses opérations.

Une stratégie globale pour réduire l’empreinte carbone

Le rapport RSE 2023 d’OMEA, intitulé « Graines du changement », illustre l’intensification des efforts de l’entreprise pour utiliser des sources d’énergie plus propres. L’utilisation des énergies renouvelables a augmenté de 70 % par rapport à 2022. La part du renouvelable dans la consommation énergétique totale d’OMEA atteint désormais 32,8 %. Ce succès résulte aussi de la collaboration avec des partenaires énergétiques spécialisés (ESCO). Cela permet à l’entreprise de réaliser d’importantes économies de carburant, atteignant jusqu’à 55 millions de litres par an.