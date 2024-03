Kunti Kamara condamné en France à 30 ans de prison pour crimes de guerre au Liberia

La justice française a condamné, jeudi, Kunti Kamara, ancien commandant rebelle libérien, à 30 ans de réclusion criminelle.

Kunti Kamara, ancien commandant rebelle libérien, a été condamné en appel à 30 ans de réclusion criminelle par la Cour d’assises de Paris. Ce jeudi 28 mars 2024, il a été reconnu coupable d’une série « d’actes de torture et de barbarie inhumains » contre des civils lors de la première guerre civile au Liberia (1989-1997).

A la traque des auteurs des crimes les plus graves

Aujourd’hui âgé de 49 ans, Kunti Kamara a nié les accusations tout au long du procès. En outre, il est resté impassible à l’annonce du verdict. En première instance en 2022, l’homme avait été condamné à la prison à vie. Ce procès est le premier en France à se tenir au titre de la « compétence universelle », qui permet à la justice française de juger les crimes les plus graves commis hors de son territoire.

Résident en France en tant que réfugié politique, Kamara a été arrêté en 2018 suite à une plainte de l’ONG Civitas Maxima. Il avait obtenu son statut de réfugié aux Pays-Bas en mentant sur son passé. La guerre civile au Liberia a été l’un des conflits les plus meurtriers d’Afrique, avec 250 000 morts et des atrocités commises par toutes les parties.

Rendre justice aux victimes des graves exactions

Le verdict de la Cour d’assises de Paris envoie un message fort aux auteurs de ces crimes qu’ils ne pourront pas échapper à la justice. Même après de nombreuses années. Le combat pour la justice au Liberia continue. Ce verdict est une victoire pour les victimes et leurs familles et donne l’espoir que les responsables des crimes de guerre et crimes contre l’humanité répondront de leurs actes.

D’ailleurs, le nouveau Président, Joseph Boakai, a récemment autorisé la création d’un tribunal spécial, afin de rendre justice aux victimes des graves exactions commises pendant cette période.