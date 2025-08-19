ChatGPT mobile dépasse les 2 milliards de dollars : la conquête éclair d’un empire numérique

En mai 2023, OpenAI lançait en toute discrétion son application mobile ChatGPT, d’abord sur iOS, puis sur Android. Deux ans plus tard, l’application est devenue une véritable success story, cumulant déjà 2 milliards de dollars de revenus issus des dépenses de consommation dans le monde, selon Appfigures. Ce chiffre impressionnant confirme la place dominante de ChatGPT dans le secteur des assistants IA mobiles, et son avance ne cesse de s’accentuer.

Il n’aura fallu que 26 mois pour que l’application mobile ChatGPT atteigne le seuil symbolique de 2 milliards de dollars de revenus issus des dépenses de consommation dans le monde. Pour donner un ordre de grandeur, cela représente près de 77 millions de dollars de revenus par mois en moyenne depuis son lancement. La croissance s’est particulièrement accélérée cette année, avec 1,35 milliard de dollars générés depuis janvier 2025, soit une progression spectaculaire de 673% par rapport à la même période en 2024. Aujourd’hui, l’application enregistre environ 193 millions de dollars de revenus mensuels, un niveau jamais atteint jusqu’ici pour un assistant numérique.

ChatGPT surclasse nettement ses rivaux

La performance de ChatGPT ne se limite pas au volume généré. Sa rentabilité par utilisateur est également remarquable. Chaque installation de l’application rapporte en moyenne 2,91 dollars, et même 10 dollars aux États-Unis, qui représente déjà 38% des revenus mondiaux. Cette capacité de monétisation hors norme repose en grande partie sur les abonnements à ChatGPT Plus, qui donne accès à la version GPT-4o, bien plus puissante et rapide que les modèles gratuits.

Face à ChatGPT, la concurrence peine à suivre. Claude, développé par Anthropic, Copilot de Microsoft ou encore Grok, lancé par xAI, affichent des performances bien moindres. Claude aurait généré environ 66 millions de dollars de revenus, soit à peine 2,5% de ce que réalise ChatGPT. Grok n’a quant à lui rapporté que 25,6 millions de dollars depuis le début de l’année. Copilot est encore plus loin derrière. Même en comparant la rentabilité par téléchargement, l’écart est frappant. Claude rapporte environ 2,55 dollars par installation, Grok 0,75 dollar et Copilot seulement 0,28 dollar. ChatGPT surclasse donc nettement ses rivaux, tant en volume qu’en efficacité économique.

L’Inde,premier marché en volume

Le nombre de téléchargements confirme cette domination. ChatGPT totalise aujourd’hui environ 690 millions d’installations dans le monde, contre seulement 39,5 millions pour Grok. L’application attire en moyenne 45 millions de nouveaux utilisateurs chaque mois, soit presque trois fois plus que l’an dernier à la même période. L’Inde est aujourd’hui le premier marché en volume, représentant 13,7% des téléchargements mondiaux, devant les États-Unis avec 10,3%.

Ce succès retentissant rappelle d’autres percées historiques dans le secteur technologique. TikTok, par exemple, avait dépassé 1 milliard de téléchargements en un peu plus de deux ans après sa fusion avec Musical.ly, en 2018. L’application avait atteint les 2 milliards en 2020, devenant un pilier incontournable du numérique mobile. Instagram, acquis par Facebook en 2012 pour un milliard de dollars, avait aussi connu une croissance fulgurante, atteignant les 100 millions d’utilisateurs en seulement deux ans.

ChatGPT se distingue par la nature même de son service

Candy Crush Saga, phénomène du jeu mobile, avait quant à lui généré plus d’un milliard de dollars de revenus annuels dès sa deuxième année grâce à une stratégie de microtransactions très efficace. ChatGPT se distingue cependant par la nature même de son service. Contrairement à ces plateformes de divertissement ou de réseau social, il s’agit ici d’un outil conversationnel basé sur l’intelligence artificielle, utilisé dans des contextes variés allant de l’éducation au travail en passant par les loisirs. Cela rend sa croissance et sa rentabilité encore plus impressionnantes.

Avec une base mensuelle d’environ 45 millions de nouveaux utilisateurs, l’application affiche une dynamique exceptionnelle. La stratégie de déploiement mondial adoptée par OpenAI semble efficace, malgré les différences de conditions économiques, réglementaires ou technologiques entre les pays. Le modèle freemium, combiné à une version premium particulièrement performante, permet une large adoption, y compris dans des marchés émergents.

Application la plus rentable de l’histoire numérique

Si cette trajectoire se confirme, ChatGPT mobile pourrait devenir l’une des applications les plus rentables de l’histoire numérique sur un cycle de cinq ans. Cette domination ne se limite d’ailleurs pas au mobile. Les versions web et les API génèrent également des revenus importants, notamment dans les usages professionnels. OpenAI continue de capitaliser sur son avance technologique, en particulier avec GPT-4o, un modèle multimodal capable d’interagir en temps réel par texte, voix et image. La concurrence tente de suivre, mais l’intégration étroite entre OpenAI et l’écosystème Microsoft, via Windows, Azure ou Copilot, renforce encore cette position dominante.

Plusieurs défis pourraient néanmoins se poser dans les mois à venir. Le marché pourrait progressivement se saturer, car avec 690 millions d’utilisateurs, la marge de croissance naturelle pourrait se réduire. Les régulations sur l’IA, la protection des données ou la transparence des algorithmes pourraient aussi freiner l’expansion, notamment en Europe. Enfin, certains concurrents indirects, comme les assistants vocaux natifs (Siri, Alexa, Gemini) évoluant vers des modèles plus avancés, pourraient rebattre les cartes.