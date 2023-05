Cinq domaines où l’Intelligence Artificielle est utilisée en Afrique

Dans le cadre de notre série réalisée en coopération avec Chat GPT, voici le second article rédigé par l’IA de Microsoft. L’intelligence artificielle (IA) est utilisée en Afrique dans plusieurs domaines pour résoudre des problèmes spécifiques et promouvoir le développement. Voici quelques exemples d’applications d’IA en Afrique.



Santé

L’application mPedigree, développée au Ghana, utilise l’IA pour lutter contre la contrefaçon de médicaments. Les utilisateurs peuvent envoyer un SMS avec le code d’un médicament pour vérifier son authenticité.

Le projet Radiant Earth utilise l’IA pour analyser des images satellitaires et aider à prévenir les épidémies de maladies en surveillant les zones à risque.

Agriculture

Le système WeFarm, utilisé au Kenya et en Ouganda, utilise l’IA pour permettre aux agriculteurs de poser des questions et d’obtenir des conseils agricoles par SMS, même s’ils n’ont pas accès à Internet.

L’application Agrix Tech, développée en Tunisie, utilise l’IA et l’apprentissage automatique pour fournir des prévisions météorologiques précises et des conseils agricoles aux agriculteurs.

Éducation

La startup Ubongo, basée en Tanzanie, utilise l’IA pour créer du contenu éducatif interactif et accessible via des émissions télévisées et des applications mobiles, permettant ainsi aux enfants d’apprendre de manière ludique.

Le projet

mElimu, au Kenya, utilise l’IA pour offrir des programmes d’apprentissage en ligne personnalisés et adaptés aux élèves de différentes capacités et styles d’apprentissage. Finance

La startup Branch, présente dans plusieurs pays africains, utilise l’IA pour analyser les données financières des utilisateurs et évaluer leur solvabilité afin d’offrir des services de microcrédit.

Le système M-Pesa, utilisé au Kenya et en Tanzanie, intègre l’IA pour faciliter les transactions financières via des téléphones mobiles, offrant ainsi un accès aux services bancaires dans les zones rurales.

Environnement

Le projet Animal Identification and Monitoring System (AIMS), en Afrique du Sud, utilise l’IA pour identifier et suivre les mouvements des animaux sauvages à l’aide de caméras et de capteurs, contribuant ainsi à la conservation de la faune.

Ces exemples illustrent comment l’IA est utilisée en Afrique pour résoudre des problèmes spécifiques et améliorer la qualité de vie des populations dans différents secteurs. Ils témoignent également de l’innovation et de la créativité des entrepreneurs et des chercheurs africains dans le domaine de l’IA.