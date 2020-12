MFR Souls nominé au Tik Tok Song Of The Year pour « Amanikiniki » (vidéo)

Deux fois nominés au SAMA, Ma-Ero et Force Reloaded, le groupe sud-africain MRF Souls a connu un véritable succès en 2020, avec la sortie de son deuxième album Musical Kings. La chanson à succès « Amanikiniki » de MRF Souls, vient d’être nominée pour le « Tik Tok Song Of The Year ».

De Sandton à Soweto, « Amanikiniki » est devenu un succès croisé qui a capté l’attention et l’imagination d’un large public, atteignant plus de 8,1 millions de vues sur YouTube et suscitant un engouement national des Sud-Africains pour la danse Tik Tok. Ce qui leur a valu une nomination pour le « Tik Tok Song Of The Year », basé sur le nombre de créations locales en 2020.

Parmi les nominations, les utilisateurs de Tik Tok votent pour leur chanson préférée, et la chanson avec le plus de votes remportera le titre de « Song Of The Year ». « Amanikiniki » présente l’étoile montante de la musique sud-africaine, Kamo Mphela, qui a récemment suivi la tendance après le compte à rebours « Base Hottest MCs » de cette année, qui l’a vue être appelée rappeuse.

La chanson présente également des DJ de la Major League, qui ont récemment sorti leur EP très attendu intitulé « What’s the Levol ». Les DJ ont diverti leur légion de fans avec de la bonne musique, cette année. Leur chanson à succès « Dinaledi » avec Mpho Sebina est en tête des charts. La collaboration de l’artiste avec le duo a été tout simplement incroyable car les fans adorent leur chanson et les mouvements de danse de Kamo Mphela dans le clip vidéo.

MFR Souls a récemment été nominé aux très convoités SAMA pour le meilleur album produit de l’année pour « Scorpion Kings », l’album s’intitule « Music Is King » et présente des personnalités comme Oskido, Bontle Smith, Tshego et Kwesta. Le duo apporte toujours de la chaleur pendant les fêtes. L’année dernière, ils ont dominé le mois de décembre.

Leur morceau « Love You Tonight » est un tube sur lequel beaucoup dansaient pendant les fêtes et quand la nouvelle de leur accident a éclaté, les fans ont été attristés, et n’ont pas hésité à envoyer des messages et prier pour leur guérison. Le duo d’amapiano, ainsi que leur manager, se rendaient à un événement, le jour de l’An, lorsque l’accident s’est produit. Ils étaient gravement blessés et leur voiture endommagé.