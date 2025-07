Oum Kalthoum : un hommage musical exceptionnel au Festival d’Avignon 2025 par Danyl et Souad Massi

Le 14 juillet, jour de fête nationale française, le Festival d’Avignon rendra un hommage grandiose à l’Astre de l’Orient, Oum Kalthoum, cinquante ans après sa disparition. Dans la majestueuse Cour d’honneur du Palais des Papes, une création musicale inédite réunira des voix franco-algériennes emblématiques pour célébrer l’héritage immortel de la diva égyptienne.

Cette soirée exceptionnelle orchestrera un dialogue artistique unique entre tradition et modernité. Souad Massi, figure incontournable de la chanson franco-algérienne, prêtera sa voix mélancolique et puissante aux mélodies immortelles d’Oum Kalthoum. Aux côtés de cette interprète virtuose, Danyl, rappeur franco-algérien aux influences raï, apportera une dimension contemporaine à cet hommage, créant un pont audacieux entre les générations.

La programmation s’enrichit également de la présence de Camélia Jordana, dont la voix cristalline saura sans doute magnifier les compositions de celle qui fut surnommée « la Voix de l’Égypte ». Cette rencontre artistique prometteuse s’annonce comme l’un des temps forts de cette 79e édition du Festival d’Avignon, qui place la langue arabe à l’honneur.

Un symbole fort pour la langue invitée d’honneur

Cet hommage s’inscrit parfaitement dans la démarche de Tiago Rodrigues, directeur du Festival, qui a choisi l’arabe comme langue invitée de cette édition 2025. Oum Kalthoum, disparue le 3 février 1975, demeure une figure tutélaire de la culture arabe. Sa voix, unique, ses interprétations passionnées et ses textes poétiques ont marqué des millions d’auditeurs du Maghreb au Machrek.

En choisissant de lui rendre hommage dans l’écrin prestigieux de la Cour d’honneur, le Festival d’Avignon affirme sa volonté de célébrer les grandes figures universelles de l’art et de la poésie. Cette soirée du 14 juillet conjugue ainsi fête nationale française et célébration de la diversité culturelle, dans l’esprit d’ouverture qui caractérise le festival depuis sa création par Jean Vilar.

Une création musicale entre tradition et innovation

Les artistes réunis pour cet hommage incarnent parfaitement la richesse de la diaspora franco-algérienne et sa capacité à réinventer les héritages musicaux. Souad Massi, révélée au début des années 2000, a su imposer son style unique mêlant folk, chanson française et musiques du Maghreb. Son approche sensible et poétique semble tout indiquée pour revisiter le répertoire de la diva égyptienne.

Danyl, représentant d’une nouvelle génération d’artistes franco-algériens, apportera quant à lui la modernité du rap et les sonorités du raï, créant un métissage musical audacieux. Cette alliance artistique promet une soirée riche en émotions et en découvertes, où les mélodies intemporelles d’Oum Kalthoum trouveront de nouvelles résonances.

Un événement à ne pas manquer

Cette création musicale s’annonce comme l’un des rendez-vous incontournables de l’été avignonnais. Dans l’acoustique exceptionnelle de la Cour d’honneur, sous les étoiles de juillet, les voix contemporaines feront revivre l’art d’une artiste qui fut, de son vivant, capable de rassembler les foules de tout le monde arabe.

Hommage à Oum Kalthoum – 14 juillet 2025, 22h – Cour d’honneur du Palais des Papes

Billetterie disponible sur festival-avignon.com