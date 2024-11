Égypte : la BERD projette un financement de 200 millions de dollars pour un parc éolien

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) continue de jouer un rôle clé dans le soutien aux énergies renouvelables en Égypte. La BERD prévoit un investissement de 200 millions de dollars pour un projet éolien de grande envergure, visant à renforcer l’infrastructure énergétique dans la région du golfe de Suez, où un parc éolien de 1,1 GW sera développé.

Mobiliser les fonds nécessaires et à finaliser les études

La gestion de ce projet éolien, qui sera l’un des plus importants de la région du Moyen-Orient, est confiée à la société Suez Wind Energy. Cette dernière est détenue par trois principaux acteurs : ACWA Power (Arabie Saoudite) avec 45% des parts, HAU Energy, une plateforme regroupant la BERD, Meridiam et Hassan Allam Utilities, qui détient les 55% restants. Ce partenariat illustre un modèle de collaboration entre entreprises internationales et institutions financières pour soutenir les initiatives vertes en Égypte.

La signature du premier accord entre ACWA Power et les autorités égyptiennes pour développer ce projet remonte à 2022. Après des négociations et des études de faisabilité, un nouvel accord a été signé en janvier 2024, officialisant l’engagement du consortium à mobiliser les fonds nécessaires et à finaliser les études de site. Ce projet d’une valeur totale de 1,5 milliard de dollars est ainsi devenu le plus grand investissement dans un projet éolien au Moyen-Orient.

L’Égypte, un hub attractif pour les investissements dans les énergies renouvelables

Le potentiel de ce parc éolien s’étend bien au-delà de la production d’énergie renouvelable : à long terme, il pourrait permettre d’économiser environ 840 000 tonnes de carburant par an et de réduire les émissions de CO2 de 2,4 millions de tonnes par an. Cela s’inscrit dans les objectifs de l’Égypte pour atteindre la neutralité carbone tout en augmentant sa capacité énergétique renouvelable.

L’Égypte est devenue un hub attractif pour les investissements dans les énergies renouvelables. En mai dernier, un autre projet éolien géant, d’une valeur excédant les 10 milliards de dollars, a été lancé en partenariat avec Hassan Allam Utilities, Masdar et Infinity Power, deux leaders dans le secteur des énergies renouvelables. Ce projet a également pour but d’exploiter le potentiel éolien égyptien et de diversifier les sources d’énergie du pays.

Développer le secteur énergétique égyptien

Au cours des dernières années, l’Égypte a également bénéficié du soutien de plusieurs autres institutions financières internationales pour développer son secteur énergétique. La BERD (Banque européenne pour le reconstruction et le développement) a ainsi précédemment financé des projets d’infrastructure verte, notamment dans l’énergie solaire. La centrale solaire Benban, située à Assouan et financée en partie par la BERD, est l’une des plus grandes installations solaires du monde. Elle joue un rôle important dans le mix énergétique égyptien en contribuant à atteindre les objectifs du pays en matière d’énergie propre.

La région du golfe de Suez, reconnue pour son potentiel éolien élevé, est devenue une priorité pour les projets d’infrastructures renouvelables. L’implantation de parcs éoliens dans cette zone permet de capter des vents réguliers et d’exploiter des conditions naturelles favorables à la production d’énergie éolienne. Les autorités égyptiennes voient dans ce projet un levier de développement durable et de création d’emplois dans la région.