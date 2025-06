Atelier sur la deuxième phase d’élimination des Polychlorobiphényles à Douala

Douala a abrité l’atelier de lancement du processus de développement du document de projet : « phasing out of Pcb use and its elimination in Cameroon ». Le Cameroun a bénéficié d’un financement additionnel pour la deuxième phase d’élimination des Polychlorobiphényles»

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Pop), le Cameroun a bénéficié d’un financement additionnel pour la deuxième phase d’élimination des Polychlorobiphényles» (Pcb) et des pesticides Pop (polluants organiques persistants) et obsolètes, afin de lui permettre de respecter ses engagements vis-à-vis de cette convention. D’où la tenue du 24 au 25 juin 2025, à Douala, de l’atelier de lancement du processus de développement du document de projet intitulé : « phasing out of Pcb use and its elimination in Cameroon ».

Réduction des Pcb à travers l’utilisation de l’expertise locale

Prenant la parole devant un impressionnant parterre de personnalités, en lieu et place du ministre camerounais de l’environnement, de la protection de la nature et du développement durable (Minepded), le Pr Paul Tchawa, secrétaire général dudit ministère a déclaré : « le titre de cet atelier peut ne pas signifier grand-chose pour le non-initié, mais les thèmes à aborder sont extrêmement importants. Ce projet constitue la phase 2 des projets : « Réduction des Pcb au Cameroun à travers l’utilisation de l’expertise locale et le renforcement des capacités au niveau national ». En effet, notre pays a ratifié la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Pop), le 26 mai 2005 et s’est engagé à mettre en œuvre ladite convention. C’est ainsi qu’il a élaboré et validé son premier plan national de mise en œuvre, en décembre 2012 et en août 2016, puis a actualisé ledit plan. Aujourd’hui, notre pays est en cours d’actualisation de ce plan, document qui sert à rendre compte et à prendre en compte les 18 nouveaux produits chimiques inscrits aux annexes de la convention ».

« Le sujet qui nous rassemble aujourd’hui, est extrêmement important », conclut-il. Selon les experts, les polluants organiques persistants (Pop), sont des substances chimiques toxiques persistantes, bioaccumulables, susceptibles de se déplacer sur de longues distances dans l’environnement et ont des effets nocifs sur la santé humaine et l’environnement. Ils sont classés en trois grandes familles : les pesticides, les produits chimiques industriels (Pcb et autres) et les produits non-intentionnels (dioxines et furanes). Ils peuvent être présents dans divers produits et dans les déchets, et sont transmis d’une génération à l’autre.

Éliminer l’utilisation du Pcb d’ici 2028

Le Pcb, quant à lui, est un liquide diélectrique utilisé pour le refroidissement de certains transformateurs et condensateurs dont la convention vise à éliminer son utilisation d’ici 2028. Par ailleurs, les pesticides Pop et/ou obsolètes sont des puissants pesticides jadis utilisés pour la lutte vectorielle et parasitaire qui sont actuellement interdits d’utilisation ou périmés.

Il faut signaler que le projet Gefid11756 intitulé : « phasing out of Pcb use and its elimination in Cameroon » a été approuvé par le FEM (Fonds pour l’environnement mondial) avec l’assistance financière de la Banque mondiale et l’appui technique de l’Onu Environnement. Ce projet s’intègre dans le cadre du « Global Elimination Program for Pcb (Gep-Pcb) qui concerne le Nigéria, le Madagascar, l’Ouganda, le Cameroun, le Gabon et l’Eswatini pour sa phase pilote.