Douala accueille la 2è édition des Journées de l’entreprise « Made in Cameroon »

Le Cameroun, terre d’une richesse agricole et d’un potentiel immense pour la production de biens et de services de qualité, se trouve face à un paradoxe : Malgré ses atouts considérables, le pays rencontre des difficultés à nourrir sa propre population et à valoriser pleinement ses produits sur son propre marché. L’approvisionnement en alimentation, la promotion, la commercialisation et la consommation des produits ‟Made in Cameroon‟ se heurtent à de nombreux obstacles, freinant ainsi le développement économique et la souveraineté alimentaire du pays.

Pour remédier à cette situation somme toute désolante, la Communauté urbaine de Douala (Cud), sous le haut parrainage de son Maire, Dr Roger Mbassa Ndine, et avec l’appui de la Chambre de commerce, de l’industrie, des mines et de l’artisanat (Ccima), organisent conjointement, du 21 au 25 mai 2025, les Journées de l’entreprise ‟Made in Cameroon‟, la deuxième du genre, sous le thème : « Comment booster la valeur ajoutée des entreprises agro-industrielles locales ? ».

Le menu de cette importante rencontre qui rassemble : les entreprises agro-industrielles, les entreprises de la grande distribution, le secteur financier, le secteur public, les experts du métier, les consommateurs, la grande diaspora et le grand public, est composé ainsi qu’il suit :

Des tables rondes thématiques

Des rencontres B2B

Les expositions-ventes

Des animations et diverse surprises

Selon le Dr Yaya Saïdou, président du Comité d’organisation, « le ‟Made in Cameroon‟ incarne notre richesse, notre diversité et notre capacité à bâtir un avenir prospère à partir de nos propres ressources. Chaque entreprise ici présente témoigne de la résilience et du génie créatif de nos entrepreneurs, artisans et industriels ».

« Les Journées de l’entreprise ne sont pas seulement une vitrine pour des produits et services, c’est aussi un tremplin idéal pour propulser notre économie vers de nouveaux sommets », conclut-il.

« Nous, promoteurs des petites et moyennes entreprises (Pme) et les petites et moyennes industries (Pmi) faisons face à de nombreuses difficultés qui entravent notre développement et notre capacité à répondre efficacement aux besoins du marché. Parmi ces obstacles, on peut citer : l’accès limité aux financements ; l’insuffisance des infrastructures de production et de transformation ; la concurrence des importantes. En plus des difficultés d’approvisionnement, nous rencontrons également des obstacles importants pour commercialiser nos produits et les écouler auprès des consommateurs. Parmi ces défis, on peut identifier : l’accès limité aux marchés ; le manque de visibilité et de communication ; le pouvoir d’achat limité des consommateurs », déclare l’artisan Félix A.

« Surmonter ces défis, nécessite une approche multidimensionnelle et concertée impliquant l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur agroalimentaire camerounaise. Je profite de votre tribune, pour féliciter les organisateurs de cette grand-messe des opérateurs économiques », ajoute-t-il.