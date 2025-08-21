AfroBasket 2025 : le Cameroun atomise l’Égypte et file en demi-finale !

Dans l’une des plus grandes surprises de cet AfroBasket 2025, les Lions Indomptables du Cameroun ont livré une performance magistrale en écrasant l’Égypte 95-68 lors des quarts de finale disputés au Pavilhão Multiusos do Kilamba à Luanda, en Angola.

C’est la grosse surprise des quarts de finale. Le Cameroun a réalisé l’exploit en archidominant l’Egypte. Cette victoire marque le retour spectaculaire du Cameroun dans le dernier carré et signe leur meilleure performane de l’AfroBasket pour la première fois depuis 2017, année où les Camerounais avaient terminé cinquième. Un retour d’autant plus méritoire que les Lions Indomptables sortaient d’une édition 2021 catastrophique à Kigali, où ils avaient terminé derniers avec trois défaites consécutives.

La qualification pour ces quarts de finale s’était déjà faite dans la douleur, avec une victoire arrachée 77-68 face à la République démocratique du Congo lors des barrages. Mais ce jeudi après-midi, c’est un tout autre visage du basketball camerounais qui s’est révélé face aux Pharaons égyptiens.

Un écart qui en dit long sur la performance

L’ampleur de la victoire – 27 points d’écart – traduit la domination totale exercée par les hommes d’Alfred Aboya. Face à une équipe égyptienne réputée pour son jeu collectif précis et ses tirs extérieurs, le Cameroun a imposé sa philosophie basée sur la puissance athlétique et une défense étouffante.

Yves Missi, la révélation camerounaise

La star montante du basketball camerounais, Yves Missi, continue d’impressionner dans cette compétition. Après ses 20 points et 12 rebonds face à la RDC qui lui avaient valu le titre de MVP de la rencontre, le jeune pivot de 21 ans a confirmé avec 10 points et 7 rebonds. Ainsi, il s’affirme comme l’un des joueurs les plus prometteurs du continent. Missi incarne parfaitement l’esprit guerrier des Lions Indomptables version 2025.

Mais sur ce match face à l’Egypte, c’est Fabien Ateba qui a cassé la baraque avec 26 points, dont un 5/9 à trois points, 5 rebonds et 3 passes décisives. Ainsi les Lions peuvent s’appuyer sur plusieurs joueurs pour briser la défense adverse.

Une qualification qui relance les ambitions

En rejoignant le dernier carré, le Cameroun s’offre le droit de rêver encore plus grand. Cette qualification intervient après un parcours chaotique en phase de groupes où l’équipe avait alterné le bon et le moins bon, terminant avec un bilan de 3 victoires pour 1 défaite.

La demi-finale qui attend désormais les Lions Indomptables les mettra face au vainqueur du match Angola-Cap-Vert qui se joue également ce jeudi soir. Une perspective excitante pour une équipe qui semble avoir trouvé sa formule gagnante au moment crucial.

Pour l’Égypte, cette élimination constitue un véritable coup de tonnerre. Les Pharaons, qui avaient terminé la phase de groupes avec un bilan parfait de 3 victoires en 3 matchs, étaient considérés comme l’un des favoris pour aller au bout de la compétition.

Vers une finale de rêve

Avec cette qualification, le Cameroun rejoint le Mali et le Sénégal, déjà qualifiés après leurs victoires respectives contre la Côte d’Ivoire (102-96 en prolongation) et le Nigeria (91-75).

Le dernier demi-finaliste sera connu à l’issue du match Angola-Cap-Vert.

Pour les Lions Indomptables, l’objectif est désormais clair : aller chercher une première finale depuis de nombreuses années et pourquoi pas décrocher le titre.

Cette performance collective remarquable porte aussi la signature du sélectionneur Alfred Aboya, ancien international camerounais qui a su redonner confiance et ambition à cette équipe nationale. Sa capacité à faire jouer ses joueurs sans complexe face aux favoris démontre la qualité de son travail depuis sa prise de fonction.

« C’est génial d’acquérir de l’expérience et évidemment de représenter le Cameroun« , avait déclaré le technicien après la qualification face à la RDC. Des mots qui prennent aujourd’hui une résonance particulière après cette victoire de prestige.

La demi-finale du Cameroun aura lieu samedi 23 août, avec un rêve de finale qui n’a jamais semblé aussi accessible pour les Lions Indomptables.