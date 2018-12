AfroBasket 2017 : le programme du tableau final

Après un premier tour très disputé, l’AfroBasket 2017 entre dans sa phase finale avec les quarts de finale qui se dérouleront jeudi avec les deux pays organisateurs, Tunisie et Sénégal, le Nigeria et la RDC, le Maroc et l’Angola, le Cameroun et l’Égypte. Les demis-finale se dérouleront vendredi, et la finale samedi.

AfroBasket 2017 : le classement du 1er tour

Groupe A : 1. Nigeria 2. RDC 3. Mali 4. Côte d’Ivoire (les trois premiers ayant terminé avec le même nombre de points, c’est la différence de points particulières qui les a départagé) ;



Groupe B : 1. Maroc 2. Angola 3. Centrafrique 4. Ouganda



Groupe C : 1. Tunisie 2. Cameroun 3. Rwanda 4. Guinée



Groupe D : 1. Sénégal 2. Egypte 3. Mozambique 4. Afrique du Sud

AfroBasket 2017 : Calendrier de la phase finale

Quarts de finale le 14/09



Nigeria – Cameroun



Maroc – Egypte



Tunisie – RD Congo



Sénégal – Angola

Demis-finale le 15/09



Demi 1 : Vainqueur quart 1 – vainqueur quart 4



Demi 2 : Vainqueur quart 2 – vainqueur quart 3

Finale et match pour la troisième place le 16 septembre 2017