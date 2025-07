CAN Féminine 2025 : premiers enseignements d’un tournoi déjà plein de promesses

Après les premières journées de la Coupe d’Afrique des Nations féminine, la compétition bat son plein avec des surprises, des confirmations, et un niveau de jeu en nette progression. À mi-parcours des phases de poules, certaines équipes prennent une longueur d’avance tandis que d’autres créent la sensation. Tour d’horizon.

Organisée au Maroc pour la deuxième fois consécutive, cette CAN féminine 2025 montre que le football africain au féminin continue de progresser. Le public est au rendez-vous, les stades sont animés, et les chaînes de télévision retransmettent la majorité des rencontres en direct. Ce soutien populaire contribue à l’émulation d’un tournoi désormais bien ancré dans le paysage sportif continental. Premiers enseignements.

CAN Féminine 2025 – Bilan après les premières journées

Groupe A : Le Sénégal domine après une première victoire très large alors que le Maroc et la Zambie se sont neutralisés lors d’un spectaculaire match d’ouverture.

Classement : Sénégal (3 pts, +4), Maroc (1 pt, 0), Zambie (1 pt, 0), RDC (0 pt, –4) .

Ce mercredi à suivre, Zambie – Sénégal et RDC – Maroc

Groupe B : Le Nigeria, pays le plus titré d’Afrique, et Algérie se sont imposés et se partagent la tête du classement.

Demain, jeudi, les rencontres entre la Tunisie et l’Algérie d’une part et entre le Nigeria et le Botswana d’autre part pourront être déjà décisives pour la qualification.

Classement : Nigeria (3 pts, +3), Algérie (3 pts, +1), Botswana (0, –1), Tunisie (0, –3) .

Groupe C : Afrique du Sud et Mali bien placés

Classement : Afrique du Sud (3 pts, +2), Mali (3 pts, +1), Tanzanie (0, –1), Ghana (0, –2)

Vendredi, le Ghana jouera son va-tout face au Mali alors que l’Afrique du sud tentera de valider sa qualification devant la Tanzanie.

Sur le terrain, le niveau technique et tactique s’est nettement amélioré. Les équipes proposent des phases de jeu mieux construites, et certaines joueuses se révèlent au grand public avec une maturité remarquable.

Les prochaines journées s’annoncent décisives et cette CAN féminine 2025 s’annonce plus ouverte que jamais.