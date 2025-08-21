Les Jaber, les Williams, les Boateng, les Barcola : quand les frères choisissent des camps opposés

Des frères Jaber, entre Israël et Palestine, aux Williams, partagés entre Espagne et Ghana, en passant par les Boateng et les Barcola : enquête sur ces familles de footballeurs que les sélections nationales séparent. Entre déchirements intimes et choix géopolitiques, ces destins croisés racontent l’histoire de notre monde globalisé à travers le prisme du ballon rond.

Les Jaber, symboles d’une Palestine-Israël complexe

Dans le paysage footballistique mondial, peu d’histoires incarnent autant les tensions géopolitiques contemporaines que celle des frères Jaber. Cette famille palestinienne d’origine, installée en Israël, illustre parfaitement les choix cornéliens auxquels sont confrontés de nombreux joueurs issus de l’immigration.

Mahmoud Jaber, né le 5 octobre 1999 à Tayibe en Israël, est un footballeur international israélien qui évolue actuellement au poste de milieu de terrain à l’AS Saint-Étienne. Formé au Maccabi Haïfa, ce milieu de terrain physique et endurant s’est imposé comme une figure du football israélien.

De son côté, Abdallah Jaber, son frère aîné, 31 ans) a fait le choix inverse. Abdallah Jaber est également footballeur mais il a disputé 56 matches et marqué 2 buts pour l’équipe nationale palestinienne, dont a même été capitaine. Sa carrière internationale s’est brutalement interrompue en 2020 lorsqu’il a signé avec l’Hapoel Hadera, club israélien.

Il existe également un troisième membre de cette constellation familiale : Ataa Jaber. Ataa Jaber, né le 3 octobre 1994 à Majd al-Krum (district nord, Israël), fut capitaine de l’équipe nationale israélienne espoirs de football avant d’opter pour la sélection palestiienne.Il a quitté le football israélien en 2023 pour jouer àBakou, lorsqu’il a fait l’objet d’une polémique après qu’un ministre israélien a demandé le retrait de sa citoyenneté car il avait observé une minute de silence pour Gaza.

Une tradition africaine : de l’Allemagne au Ghana

L’histoire des frères Boateng reste emblématique de ces fratries divisées par les sélections nationales. Le 23 juin 2010 à Johannesburg, c’était la première fois de l’histoire de la Coupe du monde que deux frères s’affrontaient. L’Allemagne de Jerome Boateng l’avait emporté face au Ghana de Kevin-Prince Boateng (1-0).

Kevin-Prince Boateng, né le 6 mars 1987 à Berlin en Allemagne a fait le choix de représenter le Ghana, terre de ses origines paternelles. Il est le demi-frère de l’ex-footballeur international allemand Jérôme Boateng. Sa carrière internationale fut tumultueuse, marquée par des polémiques et une exclusion prématurée.

Jérôme Boateng, né le 3 septembre 1988 à Berlin (Allemagne), a quant à lui choisi l’Allemagne et connu un destin plus glorieux. Il a remporté la Coupe du monde 2014 et participé à la compétition en 2010 et en 2018.

Les Williams : de Bilbao au monde

L’Athletic Bilbao a vu naître une autre fratrie internationale avec les Williams. Iñaki Williams, né le 15 juin 1994 à Bilbao, a récemment fait le choix de représenter le Ghana après une unique sélection avec l’Espagne en 2016.

Son cadet, Nico Williams, né le 12 juillet 2002 à Pampelune, international espagnol, évolue au poste d’ailier à l’Athletic Bilbao et a opté pour la Roja, en étant d’abord Basque, comme tout joueur de Bilbao. Ainsi, l’un portera le maillot de l’Espagne, l’autre du Ghana. Les frères Williams disputeront la prochaine coupe du monde pour deux pays différents.

Les Barcola : entre France et Togo

En France, la fratrie Barcola illustre cette tradition de familles partagées entre continents. Malcolm Barcola, né le 14 mai 1999 à Lyon, évolue au poste de gardien de but du Togo. Il est le frère aîné de l’attaquant Bradley Barcola, récent champion d’Europe avec le PSG.et international français, ailier gauche au Paris Saint-Germain.

Et aussi les frères Pogba, Paul qui fut champion du Monde avec la France et Florentin, qui joua pour la Guinée.

Chaque histoire révèle les complexités de l’identité dans un monde globalisé.