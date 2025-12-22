CAN 2025 – Groupe A : Mali et Zambie dos à dos (1-1)

Amadou Atar

Mali Zambie CAN 2025
Mali Zambie CAN 2025

Le Mali et la Zambie ont entamé leur campagne dans le groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, au Stade Mohammed V de Casablanca, sur un score de 1-1, ce lundi après-midi.

Dans une rencontre où les Aigles du Mali ont longtemps dominé les débats, c’est Lassine Sinayoko, l’attaquant d’Auxerre, qui a permis à son équipe de prendre l’avantage à la 61ᵉ minute, en convertissant un corner mal repoussé par la défense zambienne. Pourtant, malgré une nette supériorité dans la possession et les occasions, incluant un penalty manqué en première mi-temps, le Mali n’a pas réussi à tuer le suspense. Au contraire, dans les arrêts de jeu, c’est l’international zambien Patson Daka qui a surpris tout le monde en catapultant une tête plongeante au fond des filets pour arracher l’égalisation dans les dernières secondes (90+2′).

Ce match nul laisse donc beaucoup de regrets coté maliens et les deux sélections avec 1 point chacune après la première journée, dans un groupe où le Maroc occupe la tête avec 3 points suite à sa victoire inaugurale 2-0 devant les Comores.

Le Maroc en patron

Avant ce choc entre Mali et Zambie, hier soir, c’est le Maroc, pays hôte de la compétition, qui avait lancé les hostilités dans le groupe A. Les Atlas Lions se sont imposés 2-0 face aux Comores en match d’ouverture, grâce à des buts inscrits en seconde période, leur offrant ainsi les trois premiers points du groupe.

Le groupe A de la CAN 2025 se poursuivra avec un calendrier chargé, où chaque équipe aura encore deux matchs à disputer avant la fin de la phase de groupes :

  • Vendredi 26 décembre 2025

Zambie vs Comores – Casablanca
Maroc vs Mali – Rabat

  • Lundi 29 décembre 2025

Comores vs Mali – Casablanca
Zambie vs Maroc – Rabat

Ces confrontations seront décisives pour déterminer les deux qualifiés du groupe A vers les huitièmes de finale, mais aussi les possibles meilleurs troisièmes pour la suite de la compétition. Dès vendredi, le Mali sera obligé de faire un résultat face au Maroc pour poursuivre son rêve. En effet, pour le Mali, ce match nul frustrant face à la Zambie conclut une première journée pleine de regrets : dominateurs sans réussite, les Aigles devront maintenant impérativement ne pas perdre contre le Maroc pour rester en course pour la qualification.

De son côté, la Zambie, qui a eu très peu d’occasions mais n’a jamais abandonné, repart avec un point précieux. La sélection zambienne peut envisager la suite du tournoi avec confiance, notamment face aux Comores, avant l’épreuve redoutable contre le Maroc.

Avatar photo
Amadou Atar est une référence dans le monde du football africain. Il est précis et objectif dans ses articles, même si on ne peut lui enlever un penchant historique pour le mythique club français de Saint-Etienne où sont passés plusieurs des plus grands joueurs africains de l'histoire
