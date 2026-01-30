CAN 2025 : Dakar multiplie les démarches pour la libération des supporters sénégalais arrêtés au Maroc

Au Sénégal, la victoire historique des Lions à la Coupe d’Afrique des nations 2025 continue d’être célébrée, mais elle s’accompagne aussi d’un dossier sensible sur le plan diplomatique. Dix-huit supporters sénégalais interpellés à Rabat à l’issue de la finale disputée le 18 janvier restent au cœur des préoccupations des autorités. Face à cette situation, le gouvernement sénégalais assure avoir engagé des démarches juridiques et diplomatiques de haut niveau afin d’obtenir leur libération rapide.

Vendredi, lors de la cérémonie officielle de présentation du trophée de la CAN au stade Léopold Sédar Senghor, la ministre sénégalaise de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a tenu à rassurer les familles et l’opinion publique. Elle a affirmé que les autorités sénégalaises, au plus haut sommet de l’État, sont pleinement mobilisées pour assister les supporters interpellés au Maroc. Selon la ministre, les efforts conjoints des services diplomatiques, consulaires et juridiques sénégalais laissent espérer une issue favorable dans des délais rapprochés.

Dix-huit supporters arrêtés après la finale à Rabat

Elle a insisté sur le fait que ces supporters, partis soutenir leur équipe nationale, doivent pouvoir regagner le pays et célébrer la victoire « à laquelle ils ont pleinement contribué ». Les faits remontent à la soirée de la finale de la CAN 2025, disputée dans la capitale marocaine. Des incidents ont éclaté aux abords du stade et dans certains points de rassemblement de supporters, entraînant l’interpellation de dix-huit ressortissants sénégalais, soupçonnés d’actes de hooliganisme.

Placés en garde à vue par les autorités marocaines, ces supporters font l’objet de procédures judiciaires locales. À Dakar, les autorités soulignent toutefois la nécessité de distinguer les responsabilités individuelles et de garantir le respect des droits des personnes interpellées, conformément aux conventions internationales. D’après des sources proches du dossier, l’ambassade du Sénégal au Maroc suit la situation de près, en lien avec le ministère des Affaires étrangères et les services consulaires.

Une coordination étroite entre Dakar et Rabat

Des avocats auraient été mobilisés pour assurer la défense des supporters concernés, tandis que des discussions sont engagées avec les autorités marocaines pour privilégier une solution rapide et apaisée. Ce dossier intervient dans un contexte diplomatique délicat, marqué par les tensions nées de la finale de la CAN 2025, tant sur le plan sportif que disciplinaire. Dakar souhaite éviter toute escalade, tout en défendant les droits de ses ressortissants. Malgré cette affaire, la présentation officielle du trophée continental à Dakar a pris des allures de grande célébration populaire.

Des milliers de supporters ont convergé vers le stade Léopold Sédar Senghor pour communier avec les champions d’Afrique et rendre hommage à l’équipe nationale. La ministre Khady Diène Gaye a profité de l’occasion pour adresser des félicitations appuyées à l’ensemble du groupe, mettant en avant « l’engagement, la discipline et le sérieux » affichés tout au long de la compétition.

Pape Thiaw salué pour son leadership

Un hommage particulier a été rendu au sélectionneur national, Pape Thiaw, dont le travail a été unanimement salué par les autorités sportives. Selon la ministre des Sports, l’ingéniosité tactique, le sens du collectif et les qualités humaines de l’entraîneur ont joué un rôle clé dans la conquête du titre continental. Sous sa direction, les Lions ont affiché une solidité défensive remarquable, une efficacité offensive constante et une cohésion d’équipe saluée par de nombreux observateurs du football africain.

La situation des supporters interpellés rappelle cependant que les grandes compétitions sportives peuvent aussi générer des défis sécuritaires et diplomatiques. À Dakar, les autorités appellent les supporters à la responsabilité lors des déplacements internationaux, tout en réaffirmant leur devoir de protection envers les citoyens sénégalais à l’étranger. Pour le gouvernement, l’objectif est d’obtenir la libération des supporters concernés dans un climat d’apaisement, sans ternir l’image du Sénégal ni celle de sa victoire continentale.

Une issue attendue dans les prochains jours

Si aucun calendrier précis n’a été communiqué, les autorités sénégalaises se disent confiantes quant à un dénouement rapide. La perspective de voir les supporters rentrer au pays pour participer pleinement aux célébrations nationales reste au cœur des discussions. Dans l’attente, la CAN 2025 restera pour le Sénégal un moment de gloire sportive, mais aussi un épisode révélateur des enjeux humains et diplomatiques qui entourent désormais les grandes compétitions africaines.