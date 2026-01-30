Finale CAN 2025 : Jean-Jacques Ndala officiellement blanchi par la CAF

La controverse née de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 connaît désormais son épilogue. Après un examen approfondi des faits, la Confédération africaine de football a tranché sur l’arbitrage de Jean-Jacques Ndala. Très critiqué à l’issue de la rencontre tendue entre le Sénégal et le Maroc, l’officiel congolais a été jugé irréprochable.

Une décision qui referme un débat brûlant et réaffirme la position de la CAF sur l’intégrité de son corps arbitral

Une expertise technique en faveur de l’officiel congolais

Dans un communiqué officiel particulièrement attendu par les observateurs, la CAF a précisé qu’aucune irrégularité n’avait été relevée lors de l’examen minutieux du dossier. Malgré l’ambiance délétère et les critiques acerbes qui ont inondé les réseaux sociaux après le coup de sifflet final, l’analyse des faits n’a mis en évidence aucune violation des lois du jeu. Au-delà d’un simple acquittement, l’instance a tenu à saluer la cohérence et la rigueur dont a fait preuve Jean-Jacques Ndala dans un contexte de pression extrême. Pour les experts de la commission d’arbitrage, les décisions prises sur le rectangle vert étaient non seulement justes, mais empreintes d’un grand professionnalisme.

Un contraste saisissant avec les sanctions infligées aux finalistes

Si l’arbitre central sort indemne de cette procédure, il n’en va pas de même pour les deux nations finalistes. Le Sénégal, sacré champion après une victoire étriquée (1-0) au bout des prolongations, ainsi que le Maroc, ont écopé de lourdes sanctions disciplinaires. Ces mesures font suite aux comportements jugés antisportifs des joueurs et des encadrements techniques durant une rencontre marquée par un bref retrait des Lions de la Teranga et une contestation permanente. Ce dénouement souligne que, pour la CAF, la responsabilité des tensions observées incombait aux acteurs de la rencontre et non à la direction du jeu.

La crédibilité de l’arbitrage continental réaffirmée

En confirmant l’intégrité de Jean-Jacques Ndala, la CAF envoie un message de soutien à l’élite de l’arbitrage africain. Ce verdict met un terme définitif aux doutes qui auraient pu entacher la suite de la carrière internationale de l’officiel congolais. Fort de cette réhabilitation officielle, Ndala voit sa réputation consolidée sur la scène mondiale. Cette décision clôt un chapitre mouvementé de la CAN 2025 et permet au sifflet congolais de se projeter vers ses prochaines échéances internationales avec une légitimité intacte et un statut renforcé.