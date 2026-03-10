Football et Coton : la FIFA et l’OMC s’unissent pour le textile africain à Yaoundé

À Yaoundé, le coton africain s’apprête à franchir une nouvelle étape de son histoire économique. Le 25 mars, à la veille de la quatorzième Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (CM14), une rencontre de haut niveau réunira responsables politiques, institutions internationales et acteurs du secteur textile. L’initiative, portée conjointement par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et la FIFA, ambitionne de transformer cette ressource stratégique en véritable moteur industriel pour le continent.

L’objectif est clair : mettre fin à la simple exportation de matière brute et développer une chaîne de valeur locale. Du sport à la mode, le coton africain pourrait ainsi s’imposer comme un symbole d’innovation économique et de création d’emplois.

Une alliance stratégique entre économie et sport

L’événement de Yaoundé marque une étape décisive pour les pays du C4+ que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad, auxquels s’ajoute la Côte d’Ivoire. Sous l’impulsion de la Directrice générale de l’OMC, Dr Ngozi Okonjo-Iweala, et des dirigeants de la FIFA, le partenariat pour le coton entre dans sa phase d’exécution. L’enjeu est de taille puisqu’il s’agit de mobiliser 5 milliards de dollars d’investissements sur dix ans pour industrialiser la filière. En connectant le commerce mondial au sport le plus populaire de la planète, les institutions espèrent créer une valeur ajoutée qui profitera directement aux populations locales, avec une prévision de 500 000 emplois décents à la clé.

Du stade à la rue le coton du Bénin à l’honneur

Le moment fort de cette rencontre sera sans doute la présentation des équipements sportifs destinés au programme « Football for Schools » de la FIFA. Des légendes du football camerounais, dont l’emblématique Samuel Eto’o, dévoileront des t-shirts et polos fabriqués au Bénin. C’est une reconnaissance symbolique mais concrète du savoir-faire de l’Afrique de l’Ouest, notamment grâce à des structures comme la Zone industrielle de Glo-Djigbé. Cette collaboration préfigure ce que pourrait être la Coupe du Monde 2026 : une vitrine où les joueurs porteraient des vêtements conçus à partir de fibres récoltées et transformées sur le sol africain, rompant ainsi avec des décennies d’exportation de ressources brutes.

Un défi industriel pour une mode durable

Au-delà du ballon rond, la CM14 mettra en avant l’élégance et l’innovation textile. Un défilé de mode immersif et une exposition permettront aux designers d’Afrique centrale et de l’Ouest de démontrer que le coton local est le matériau d’avenir pour une mode durable et respirante. Le lancement de la plateforme d’investissement du Partenariat pour le coton (PPC) pour la période 2026-2030 doit permettre de convaincre les financeurs internationaux que la région est prête. Cependant, des voix s’élèvent, comme celle du journaliste Madi Zongo, pour rappeler que cette transformation ne doit pas seulement profiter aux multinationales, mais doit impérativement se traduire par une amélioration réelle du revenu des producteurs de la région.