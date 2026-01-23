Finance : le Bénin devient le premier État africain à lancer un Sukuk international de 500 millions de dollars

En levant 500 millions de dollars via son premier Sukuk international, le Bénin s’impose comme pionnier en Afrique et confirme son retour en force sur les marchés mondiaux.

Le Bénin vient de franchir une étape historique sur la scène financière internationale. En réussissant l’émission d’un Sukuk international de 500 millions de dollars US, Cotonou ne se contente pas de renflouer ses caisses : le pays devient le tout premier État du continent à s’imposer sur ce marché spécifique avec une telle envergure.

Un succès retentissant auprès des investisseurs du Golfe

L’opération financière menée à Londres et dans plusieurs capitales du Moyen-Orient a suscité un enthousiasme qui a dépassé toutes les attentes du gouvernement. Le livre d’ordres a culminé à plus de 7 milliards de dollars, soit une demande huit fois supérieure à l’offre initiale.

Ce plébiscite témoigne de la confiance retrouvée des marchés internationaux, peu de temps après les incertitudes politiques liées à la tentative de déstabilisation de décembre 2025. Grâce à un marketing offensif à Doha, Abu Dhabi et Dubaï, le Bénin a attiré une nouvelle base d’investisseurs, renforçant ainsi ses liens économiques avec les pays du Golfe.

Une ingénierie financière pour sécuriser la dette nationale

Pour cette première, le Bénin a fait preuve d’une grande technicité. Le Sukuk, d’une maturité de 7 ans, affiche un coupon final en euros de 4,92 %. Pour protéger les finances publiques contre les fluctuations monétaires, les autorités ont mis en place une couverture de change intégrale Dollar-Euro.

Parallèlement à cet instrument conforme aux principes de la finance islamique, le pays a également procédé à la réouverture de son Eurobond 2038 pour 350 millions de dollars supplémentaires. Cette double opération permet à l’État de couvrir une part majeure de ses besoins de financement pour l’année 2026 tout en optimisant le profil de sa dette publique.

Des indicateurs économiques au vert pour rassurer les marchés

Cette performance n’est pas le fruit du hasard mais le résultat d’une discipline budgétaire saluée par les agences de notation. Fitch Ratings a récemment relevé la perspective souveraine du Bénin de « stable » à « positive », portée par une croissance robuste estimée à 7,5 % pour l’année 2025.

Avec un déficit budgétaire maîtrisé à 3,1 % et une dette publique en trajectoire descendante, le pays affiche une solidité qui rassure les créanciers. Malgré les mises en garde de S&P Global sur les risques liés à l’année électorale 2026, la capacité de Cotonou à lever des fonds à des rendements inférieurs à ceux du marché secondaire confirme son statut d’émetteur de référence en Afrique subsaharienne.

Le Sukuk béninois : un levier pour l’avenir de l’Afrique de l’Ouest

En ouvrant cette voie, le Bénin devance ses voisins comme le Nigeria ou le Sénégal qui explorent également cette piste. Pour le ministre des Finances Romuald Wadagni, pressenti comme un acteur clé de la prochaine transition politique, cette émission est une preuve de la capacité d’innovation du pays. Elle offre une alternative crédible aux obligations classiques et positionne le Bénin comme la porte d’entrée des capitaux islamiques en Afrique de l’Ouest. Ce succès financier, réalisé dans un contexte de volatilité mondiale, pose les jalons d’une stabilité économique durable alors que le pays s’apprête à vivre un tournant démocratique majeur.