RDC : retards de salaires, le gouvernement reconnaît des tensions de trésorerie

En RDC, le gouvernement reconnaît des retards dans le paiement des salaires des fonctionnaires en raison de tensions de trésorerie.

En République démocratique du Congo, le gouvernement reconnaît des retards dans le paiement des salaires des agents publics. Ces difficultés sont liées à des tensions persistantes sur la trésorerie de l’État, alors que la masse salariale dépasse déjà la moitié des recettes courantes. Les dépenses sécuritaires dans l’est du pays et les charges humanitaires accentuent la pression sur les finances publiques. Un audit de la paie des fonctionnaires a été lancé pour identifier d’éventuels agents fictifs.

Une masse salariale de plus en plus lourde

Chaque mois, l’État congolais doit mobiliser plus de 500 millions de dollars pour payer ses agents et fonctionnaires. Mais depuis le début de l’année 2026, le gouvernement reconnaît des tensions de trésorerie qui perturbent la régularité des paiements.

En janvier déjà, plusieurs catégories pourtant considérées comme prioritaires — notamment les enseignants, les policiers et les militaires — avaient accusé plus d’une semaine de retard dans la perception de leurs salaires.

Pour d’autres fonctionnaires, l’attente avait dépassé trois semaines. La situation s’est reproduite en février, où de nombreux agents publics ont dû patienter plusieurs semaines avant d’être payés.

Le Fonds monétaire international (FMI) avait déjà alerté les autorités sur l’augmentation rapide de la masse salariale, qui représente désormais plus de la moitié des recettes courantes du pays.

Des recettes fiscales jugées insuffisantes

Au ministère des Finances, les retards sont expliqués par la faiblesse saisonnière des recettes fiscales durant le premier trimestre. Les autorités rappellent que les recettes publiques augmentent généralement à partir du mois d’avril, avec le paiement de l’impôt sur les bénéfices des entreprises.

Mais plusieurs économistes estiment que la situation pourrait être plus structurelle. Certains analystes évoquent notamment l’impact du taux de change entre le dollar et le franc congolais.

Selon eux, la masse salariale aurait été calculée sur la base d’un dollar plus élevé. L’appréciation récente du franc congolais réduirait ainsi les recettes converties en monnaie locale, créant un manque à gagner pour l’État.

D’autres spécialistes contestent cette analyse et pointent plutôt des problèmes de gestion budgétaire, avec des recettes fiscales inférieures aux prévisions et des dépenses publiques difficiles à ajuster.

Des fonctionnaires sous pression

Pour les agents publics, ces retards ont des conséquences immédiates sur la vie quotidienne. Dans de nombreux foyers, le salaire de fonctionnaire constitue la principale source de revenus.

Les retards compliquent le paiement du loyer, des frais scolaires ou encore des dépenses alimentaires et médicales. Dans plusieurs administrations, l’inquiétude s’est installée parmi les agents.

Le gouvernement a tenté de rassurer en affirmant que l’État dispose des moyens nécessaires et que les paiements seront progressivement régularisés.

Un audit pour traquer les agents fictifs

Face à ces difficultés, les autorités ont décidé de lancer un audit de la paie des agents de l’État. Cette opération est supervisée par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka avec l’appui de l’Inspection générale des finances.

L’objectif est d’identifier d’éventuels doublons ou des agents fictifs qui alourdiraient artificiellement la masse salariale.

Le rapport de cet audit est attendu dans un délai d’environ un mois. Les autorités espèrent qu’il permettra de mieux maîtriser les dépenses publiques et de sécuriser le paiement régulier des salaires.