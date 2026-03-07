Est de la RDC : Paul Kagame invoque à nouveau la menace des FDLR pour justifier la posture sécuritaire du Rwanda

La crise sécuritaire persistante dans l’est de la République démocratique du Congo continue d’alimenter les tensions diplomatiques et militaires dans la région des Grands Lacs. Vendredi 6 mars 2026, le Président rwandais, Paul Kagame, a une nouvelle fois défendu la position sécuritaire de son pays, affirmant que le Rwanda n’avait « d’autre choix » que de se défendre face à la menace représentée par les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), groupe armé hutu basé dans l’est congolais.

S’exprimant lors d’un dîner offert au corps diplomatique accrédité à Kigali, le chef de l’État rwandais a présenté la situation comme un dilemme sécuritaire pour son pays : tolérer la présence d’un mouvement armé hostile près de ses frontières ou agir pour prévenir une menace directe.

La menace des FDLR au cœur du discours rwandais

Dans son allocution, Paul Kagame a estimé que la présence des FDLR et de leurs réseaux de milices dans l’est de la RDC constituait un danger existentiel pour le Rwanda. « Le choix est donc clair », a-t-il déclaré devant les diplomates, affirmant que tout État confronté à une telle menace adopterait la même attitude que Kigali.

Créées au lendemain du génocide des Tutsi au Rwanda en 1994, les FDLR regroupent en partie d’anciens responsables et combattants des forces hutu impliquées dans les massacres. Après la défaite du régime hutu par le Front patriotique rwandais (FPR), nombre de ces combattants se sont réfugiés dans l’est du Congo, où ils ont progressivement constitué un mouvement rebelle actif dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Depuis plus de deux décennies, Kigali affirme que ces combattants représentent une menace permanente pour sa sécurité nationale et accuse les autorités congolaises de ne pas agir suffisamment pour neutraliser le groupe.

Une réponse aux critiques internationales

Le Président rwandais a également évoqué les critiques croissantes visant son pays sur la scène internationale. Plusieurs rapports d’experts de l’Organisation des Nations unies et des gouvernements occidentaux accusent Kigali de soutenir militairement la rébellion du Mouvement du 23 mars (M23), Tout récemment, l’ambassadrice du Rwanda aux États-Unis a reconnu à la face du monde une collaboration entre son pays et le M23, apportant de l’eau au moulin de ceux qui ont toujours dénoncé le soutien rwandais à ce groupe rebelle. Parmi ceux-là, le Président Félix Tshisekedi, affirme que ce soutien rwandais constitue l’un des principaux facteurs d’instabilité dans l’est de son pays.

Dans son discours, Paul Kagame a adopté un ton défiant, allant jusqu’à affirmer que les condamnations internationales visant son pays constituaient « un honneur » pour les forces de sécurité rwandaises. Cette rhétorique traduit la volonté de Kigali de se présenter comme un État assiégé contraint de se défendre face à une menace persistante.

Un conflit régional aux racines profondes

Les tensions actuelles s’inscrivent dans un contexte historique complexe marqué par les séquelles du génocide rwandais et les guerres du Congo. La présence de groupes armés étrangers dans l’est de la RDC, notamment les FDLR, constitue depuis longtemps l’un des principaux arguments avancés par Kigali pour justifier ses interventions ou son influence dans la région.

De son côté, Kinshasa considère que le Rwanda instrumentalise cette menace pour maintenir une influence stratégique et économique dans les provinces minières du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

La rébellion du M23, relancée en 2021, a ravivé ces accusations. Le mouvement, composé en grande partie de combattants tutsi congolais, a pris le contrôle de plusieurs zones stratégiques du Nord-Kivu, provoquant de nouveaux déplacements massifs de populations.

Une crise diplomatique persistante

Les déclarations de Paul Kagame interviennent dans un climat de relations particulièrement dégradées entre Kigali et Kinshasa. Les tentatives de médiation régionales, notamment sous l’égide de l’Union africaine et de la Communauté d’Afrique de l’Est, ont jusqu’ici produit des résultats limités.

Les processus de paix lancés ces dernières années, dont ceux de Luanda, de Nairobi, de Doha ou encore de Washington peinent à mettre fin aux affrontements et à instaurer une désescalade durable.

Dans ce contexte, la rhétorique sécuritaire du Président rwandais confirme la fermeté de Kigali et laisse entrevoir une crise régionale qui pourrait encore s’enliser.

Pour de nombreux analystes, l’impasse actuelle repose sur une double réalité : la persistance des groupes armés dans l’est de la RDC et la rivalité stratégique entre le Rwanda et la RDC.

Tant que la question des FDLR ne sera pas résolue et que les accusations de soutien au M23 continueront d’opposer Kigali et Kinshasa, la région des Grands Lacs restera l’un des foyers de tension les plus sensibles du continent africain.

Dans cette équation complexe, les déclarations de Paul Kagame illustrent une ligne politique constante : faire de la sécurité nationale rwandaise la justification centrale de la posture de Kigali dans le conflit congolais.