Main tendue ou cinéma politique de Félix Tshisekedi à Paul Kagame à Bruxelles ?

Dans un contexte de tensions exacerbées entre la République Démocratique du Congo et le Rwanda autour du conflit dans l’est congolais, le président Félix Tshisekedi a lancé mercredi dernier un appel solennel à la paix lors d’un forum international à Bruxelles. Une initiative symbolique qui a reçu un accueil glacial du côté rwandais, illustrant la profondeur du fossé diplomatique entre les deux pays voisins.

Alors que le contexte entre la République Démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda est des plus tendus avec l’accusation de la RDC contre le Rwanda qu’elle accuse de soutenir la rébellion du M23, très active dans l’est de la RDC, accusation réfutée vigoureusement par le Rwanda, le président congolais Félix Tshisekedi a lancé mercredi dernier un appel solennel à son homologue rwandais Paul Kagame pour faire la paix des braves et mettre un terme aux violences persistantes dans l’est de la RDC.

Un appel solennel devant la communauté internationale

« Je prends à témoin l’assistance ici présente et le monde entier pour lancer un appel à la paix, lui tendre la main et demander à ce qu’on arrête cette escalade », c’est ainsi que le président congolais, dans une initiative symbolique, a prononcé cet appel lors de sa prise de parole à un forum international auquel participait également son homologue, le président rwandais, qu’il a interpellé directement. Les affrontements dans l’est de la RDC ont déjà provoqué le déplacement de centaines de milliers de civils, fait des morts et surtout aggravé la crise humanitaire dans la région.

Une réaction rwandaise cinglante et des perspectives incertaines

Cet appel à la paix a été accueilli avec scepticisme du côté rwandais et qualifié de « cinéma politique » par le ministre des Affaires étrangères rwandais. En effet, il estime que le président congolais cherchait à dédouaner les propres responsabilités de son pays. Cependant cette réaction n’a pas diminué l’ardeur ni fait baisser la main tendue de Félix Tshisekedi qui a affirmé : « Nous devons regarder ensemble vers l’avenir, il est temps de bâtir la paix des braves ».

La main tendue de la RDC envers le Rwanda intervient également à quelques mois d’échéances électorales importantes et de la condamnation à mort de l’ancien président congolais Kabila dans un climat régional tendu. Cette sortie serait-elle une réelle initiative en vue d’une reprise des liens diplomatiques ? Si c’est le cas, au vu de la réaction du Rwanda, le chemin vers la réconciliation entre les deux pays voisins ne semble pas être d’actualité très prochaine.