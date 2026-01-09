Virunga : un événement historique pour les gorilles des montagnes en RDC

Dans l’Est de la RDC, une nouvelle inattendue vient raviver l’attention internationale sur la survie des grands singes. Au parc national des Virunga, site emblématique de la conservation africaine, la naissance de deux gorilles des montagnes au sein d’une même portée constitue un fait rarissime. Pour les équipes du parc, cet événement est un signal encourageant, mais aussi un immense défi de protection.

La République Démocratique du Congo (RDC) vient d’enregistrer une grande avancée pour la conservation de la biodiversité. Au cœur du parc national des Virunga, dans la province du Nord-Kivu, des écogardes ont confirmé la naissance de jumeaux gorilles des montagnes, une espèce classée en danger critique d’extinction. Une annonce qui suscite à la fois émotion et espoir, tant ce type de naissance demeure exceptionnel à l’échelle mondiale.

Une naissance capitale pour une espèce menacée

C’est lors d’une patrouille de routine, début janvier 2026, que les rangers du parc ont observé pour la première fois les deux nouveau-nés, nichés contre leur mère dans une zone forestière située à environ 30 kilomètres au nord de la ville de Goma, près de Kibumba. Selon les premières observations, les petits, deux mâles, pesaient chacun entre 2 et 2,5 kilogrammes et seraient nés moins de 48 heures avant leur identification. La mère, une femelle adulte appelée Mafuko, appartient au groupe familial Bageni, la plus grande communauté de gorilles recensée dans le parc avec près de 60 individus.

Les équipes de suivi ont rapidement confirmé que les nouveau-nés présentaient des signes vitaux normaux et un comportement compatible avec un bon état de santé. Les gorilles des montagnes figurent parmi les primates les plus surveillés de la planète. Leur population reste fragile, malgré les progrès observés ces dernières années grâce aux efforts de conservation transfrontaliers entre la RDC, le Rwanda et l’Ouganda. La naissance de jumeaux est particulièrement rare chez cette espèce, en raison des contraintes biologiques et environnementales.

Suivi quotidien pendant au moins un mois

Un écogarde chargé du suivi sanitaire des primates explique que la mère doit fournir un effort considérable : allaitement double, déplacements prudents, vigilance permanente face aux dangers. Cette situation mobilise également davantage les équipes du parc, qui adaptent leurs patrouilles afin de réduire toute source de stress ou de menace. Selon les rangers, les premières semaines de vie sont déterminantes pour la survie des bébés gorilles.

Les jeunes sont très sensibles aux intempéries, notamment à l’humidité et au froid, qui peuvent provoquer des infections respiratoires graves. À cela, indiquent-ils, s’ajoutent les risques liés au braconnage, à l’instabilité sécuritaire dans certaines zones du Nord-Kivu et à la transmission de maladies humaines. Pour cette raison, les rangers disent assurer un suivi quotidien du groupe Bageni pendant au moins un mois. Cette période critique permettra d’évaluer la capacité des jumeaux à s’adapter à leur environnement et à franchir le seuil de survie considéré comme décisif par les spécialistes.

Le parc des Virunga, pilier de la conservation en Afrique

Ce n’est pas la première fois que Mafuko donne naissance à des jumeaux. En 2016, une précédente portée n’avait malheureusement pas survécu. Cette nouvelle naissance ravive donc une attente prudente mais porteuse d’espoir pour les équipes de conservation. Si les deux petits franchissent avec succès les premières semaines, une cérémonie traditionnelle de baptême sera organisée par le parc, comme le veut la coutume locale.

Créé en 1925, le parc national des Virunga est le plus ancien d’Afrique. Il couvre une superficie d’environ 7 800 km² et abrite une biodiversité exceptionnelle, allant des volcans actifs aux forêts tropicales. Selon les dernières données, le parc compte actuellement 11 familles de gorilles des montagnes, représentant environ 256 individus. Cette naissance exceptionnelle renforce l’importance du parc des Virunga comme bastion de la protection de la faune africaine.