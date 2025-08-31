Présidentielle 2026 au Bénin : Romuald Wadagni choisi pour succéder à Patrice Talon

Romuald Wadagni a été désigné candidat de la mouvance présidentielle pour l’élection de 2026 au Bénin. L’actuel ministre des Finances, considéré comme l’artisan de la rigueur budgétaire du régime Talon, apparaît comme le choix de la continuité.

La majorité présidentielle a tranché. L’Union Progressiste pour le Renouveau (UPR) et le Bloc Républicain (BR) ont désigné Romuald Wadagni comme leur candidat à la présidentielle de mars 2026. Le ministre d’État en charge de l’Économie et des Finances, pilier du régime Talon depuis 2016, a reçu l’onction du chef de l’État.

Un profil de technocrate au service de la continuité

À 49 ans, Wadagni incarne la relève générationnelle voulue par Patrice Talon. Ancien cadre de Deloitte, il s’est imposé comme le visage de la rigueur économique et de la modernisation des finances publiques. Refus d’annulations de dettes, euro-obligations placées à des taux record, lancement des obligations durables : il a su imposer sa méthode et gagner la confiance des bailleurs.

Ses partisans voient en lui l’homme de la continuité, capable de prolonger les réformes de Talon et de consolider les acquis. Ses détracteurs lui reprochent un déficit de fibre politique dans un pays où la proximité avec la population reste déterminante.

Des acquis économiques, mais la pression sociale demeure

Sous sa houlette, le Bénin est passé de pays pauvre à revenu intermédiaire et a renforcé son attractivité auprès des investisseurs. Mais des questions comme le chômage, les inégalités persistantes et les attentes sociales rappellent que la transformation n’est pas achevée. Wadagni mise sur l’industrialisation du coton, l’expansion des zones économiques spéciales et l’intégration des chaînes de valeur africaines pour franchir un nouveau cap.

En renonçant à un troisième mandat, Patrice Talon ouvre la voie à une alternance encadrée au sein de sa mouvance. Pour la première fois depuis le renouveau démocratique, un candidat officiellement investi par une coalition pourrait accéder au pouvoir. Reste à Wadagni de transformer sa stature d’argentier respecté en leadership politique capable de séduire l’électorat.