Madagascar : la Génération Z appelle à manifester massivement ce week-end malgré la répression

Trois semaines après le déclenchement d’un mouvement inédit, la jeunesse malgache prépare de nouvelles manifestations ce week-end. Partie de revendications sur l’eau et l’électricité, la contestation s’est transformée en une fronde politique face à un pouvoir accusé de répression brutale.

Tout a commencé fin septembre à Antananarivo, quand les coupures d’eau et d’électricité, symboles de la faillite de la compagnie publique JIRAMA, ont mis le feu aux poudres. La jeunesse, hyperconnectée et frappée par le chômage, a lancé une mobilisation spontanée via TikTok et WhatsApp. Très vite, les slogans se sont élargis : lutte contre la corruption, amélioration des services publics, puis exigence de la démission du président Andry Rajoelina.

Contestation et de répression

Les marches se sont multipliées dans la capitale et les grandes villes de province. D’abord pacifiques, elles ont été violemment dispersées : gaz lacrymogènes, tirs, arrestations massives. L’ONU parle d’au moins 22 morts, des chiffres contestés par le gouvernement. Un couvre-feu a été imposé dans plusieurs villes, renforçant le sentiment d’une dérive autoritaire.

La dissolution du gouvernement par Rajoelina n’a pas suffi à calmer la rue. Les jeunes, désormais structurés dans un mouvement diffus mais puissant, estiment que le pouvoir cherche à gagner du temps sans apporter de réponses concrètes.

Ce qui est attendu ce week-end

Malgré la suspension temporaire des marches à Antananarivo jeudi, les appels à manifester de nouveau samedi et dimanche se multiplient. Les rassemblements sont prévus dans la capitale, mais aussi à Diego-Suarez et Toliara, où les cortèges se sont déjà imposés comme des foyers de mobilisation.

Des défilés diurnes devraient être organisés dans les grandes places publiques et devant certains bâtiments administratifs. La jeunesse insiste sur le caractère pacifique de ses revendications, mais le climat reste explosif.

Les forces de l’ordre seront massivement déployées, notamment aux points névralgiques, ce qui laisse craindre de nouveaux affrontements.

Alors que les ONG et les Nations unies exhortent les autorités à la retenue, le gouvernement semble privilégier pour l’instant la fermeté. Mais chaque nouvelle victime renforce la défiance et radicalise le mouvement.

Ce week-end s’annonce donc comme un test décisif pour la “Gen Z” malgache. Parviendra-t-elle à maintenir la mobilisation sans basculer dans la violence et la confrontation que semble rechercher le pouvoir ?