Burkina Faso : le parquet réclame la saisie des biens dans l’affaire du ministère de l’Action humanitaire

Sidoine

Lecture 3 min.
Justice, Tribunal
Tribunal (illustration)

Au Burkina Faso, le parquet a requis de lourdes sanctions dans le procès pour détournement de fonds au ministère de l’Action humanitaire. L’affaire porte sur près de trois milliards de francs CFA qui auraient été soustraits entre 2016 et 2024, au détriment des populations vulnérables. L’accusation réclame des peines de prison, des amendes élevées et la confiscation des biens des prévenus. Le verdict est attendu le 27 mars.

Le palais de justice de Ouagadougou a refermé une page majeure de l’actualité judiciaire burkinabè. Après dix jours de débats intenses et de révélations sur les rouages de l’administration publique, le procès portant sur le détournement massif de fonds au sein du ministère de l’Action humanitaire a pris fin. L’affaire, qui porte sur la période allant de 2016 à 2024, met en lumière une évaporation de près de trois milliards de francs CFA, initialement destinés aux populations les plus vulnérables du pays.

Un réquisitoire implacable pour frapper les portefeuilles

Le ministère public n’a pas fait dans la demi-mesure lors de ses réquisitions finales. Pour le parquet, la sanction pénale doit impérativement s’accompagner d’une sanction financière exemplaire afin de décourager la délinquance économique. Le procureur a ainsi requis une peine de cinq ans de prison ferme contre l’ancienne ministre Laure Zongo, ainsi qu’une peine plus lourde de onze ans à l’encontre de Yé Yaké Camille, l’ancien directeur de la gestion des finances.

Au-delà de la détention, l’accusation réclame la confiscation des biens des douze prévenus et des amendes colossales pouvant atteindre 500 millions de francs CFA, affirmant que seul l’impact sur leur patrimoine saura véritablement punir de tels agissements.

Loi des Finances 2026 : le Burkina harmonise la comptabilité des cultes et des associations

Des mécanismes de corruption au cœur de l’Action humanitaire

L’instruction a détaillé une panoplie de stratagèmes sophistiqués utilisés pour vider les caisses de l’État. Parmi les procédés dénoncés figurent l’organisation d’activités totalement fictives, des surfacturations systématiques liées au Conseil national de secours d’urgence (CONASUR) et des irrégularités dans l’achat de pagnes.

Plus spécifiquement, l’ancienne ministre est accusée d’avoir détourné du carburant et des sommes d’argent s’élevant à 86 millions de francs CFA. Ces fonds, censés soutenir les déplacés internes dans un contexte sécuritaire précaire, auraient été dissipés au profit d’intérêts privés.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Corruption au Burkina : de lourdes peines pour des magistrats et des douaniers

La défense dénonce une procédure sans preuves matérielles

Face à la sévérité du parquet, les avocats de la défense ont plaidé la relaxe générale, fustigeant un dossier qu’ils jugent techniquement fragile. Me Adama Kagoné a notamment fustigé une instruction manquant de rigueur juridique et de preuves tangibles pour étayer les accusations de détournement.

Selon la défense, les faits reprochés ne reposent sur aucun élément matériel probant, transformant ce procès médiatisé en une épreuve injuste pour les prévenus. Le tribunal, après avoir écouté les dernières plaidoiries, a suspendu l’audience et a fixé le délibéré au 27 mars 2026.

Sidoine
Sidoine observe, écoute et raconte l’Afrique telle qu’elle se vit au quotidien. Sur Afrik.com, il mêle récits, portraits et analyses pour donner chair aux événements et aux débats qui animent le continent
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

RDC : retards de salaires, le gouvernement reconnaît des tensions de trésorerie

RDC : retards de salaires, le gouvernement reconnaît des tensions de trésorerie

En RDC, le gouvernement reconnaît des retards dans le paiement des salaires des fonctionnaires en raison de tensions de trésorerie. En République démocratique du Congo,...
Sheraton Nouakchott

Sheraton Nouakchott : derrière la façade cinq étoiles, le poids de la dette de la SNIM

Inauguré en grande pompe en novembre 2025, le Sheraton Nouakchott est présenté comme une vitrine de la modernisation de la Mauritanie. Mais le projet,...
L'islamologue Tariq Ramadan

Mandat d’arrêt international contre Tariq Ramadan : retour sur un procès sous tension de l’islamologue

La justice française avance dans le dossier impliquant l’islamologue suisse Tariq Ramadan. La cour criminelle départementale de Paris a décidé de délivrer un mandat...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES FEVRIER 2026Gestion des cookies
© Afrik 2026