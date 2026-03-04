Loi des Finances 2026 : le Burkina harmonise la comptabilité des cultes et des associations

La Loi de finances 2026 impose un virage majeur pour les organisations religieuses et associatives du Burkina Faso. Avec l’obligation d’adopter le SYCEBNL, églises, mosquées et ONG entrent dans une ère de transparence comptable inédite, où la gestion des dons et cotisations devient un enjeu de gouvernance nationale autant que de responsabilité spirituelle.

Le paysage religieux et associatif du Burkina Faso amorce un virage historique. Sous l’impulsion de la Loi de finances 2026, les églises, les mosquées et l’ensemble des organisations à but non lucratif (EBNL) sortent d’une forme de « zone grise » comptable. Désormais, la gestion des offrandes, des dons et des cotisations ne relève plus seulement du domaine spirituel ou privé, mais répond à des exigences de transparence étatique strictes. Cette réforme, qui s’inscrit dans une dynamique globale de bonne gouvernance, impose un nouveau langage aux gestionnaires de ces structures : celui du SYCEBNL.

Un référentiel unique pour une transparence accrue

Jusqu’à récemment, la reddition de comptes au sein des organisations religieuses et des ONG restait disparate, souvent laissée à la discrétion des responsables ou des exigences spécifiques de certains bailleurs de fonds. L’introduction du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) vient harmoniser ces pratiques.

À l’image des entreprises commerciales soumises à l’OHADA, les entités religieuses doivent désormais tenir une comptabilité régulière, établir un bilan d’ouverture et produire des états financiers annuels. L’objectif affiché par les autorités de Ouagadougou est clair : renforcer la traçabilité des ressources et prévenir les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Des obligations concrètes pour les gestionnaires cultuels

L’application de cette nouvelle discipline comptable ne se limite pas à une simple formalité administrative. Elle exige une véritable professionnalisation de la gestion interne. Les structures concernées doivent s’équiper d’outils informatiques dédiés et, dans bien des cas, s’attacher les services de personnel qualifié ou d’experts-comptables inscrits à l’Ordre national (ONECCA-BF).

Parmi les nouvelles contraintes, on note l’obligation de conserver les pièces justificatives pendant une durée de dix ans et la nécessité de publier les états financiers dans le Journal Officiel ou un support d’annonces légales. Cette mise en lumière des flux financiers vise à garantir que chaque franc mobilisé sert effectivement les objectifs déclarés de l’organisation.

La bancarisation obligatoire et le contrôle de l’État

Le renforcement de l’arsenal juridique va de pair avec un contrôle plus étroit des flux de trésorerie. Un décret récent impose désormais aux ONG et associations agréées l’ouverture exclusive de leurs comptes à la Banque des Dépôts du Trésor (BDT). Cette mesure permet à l’État de centraliser la surveillance des mouvements de fonds et d’assurer une meilleure discipline budgétaire.

Le Premier ministre a d’ailleurs profité du lancement du « mois de l’exemplarité fiscale » pour rappeler que la redevabilité est un pilier de la souveraineté nationale. Si la liberté de culte reste intouchable, la gestion des fonds qui l’accompagnent devient, elle, une affaire de responsabilité publique.

Les défis d’une mise en conformité exigeante

Malgré les bénéfices attendus en termes de crédibilité et de gouvernance, cette transition ne va pas sans difficultés. Pour de nombreuses petites structures religieuses ou communautaires vivant de ressources limitées, les coûts induits par le recrutement de comptables et la publication des comptes représentent un défi financier de taille. De plus, le passage d’une gestion informelle à une rigueur standardisée demande un effort de formation important.

Les dirigeants s’exposent désormais à des sanctions pénales et fiscales en cas d’états financiers inexacts ou de défaut de nomination d’un auditeur légal pour les entités dépassant certains seuils de ressources. C’est donc une nouvelle ère de discipline qui s’ouvre pour le monde associatif burkinabè.