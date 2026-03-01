L’Église catholique du Cameroun accueille 10 nouveaux prêtres

La cathédrale des Saints-Apôtres-Pierre-et-Paul de Douala s’est avérée trop exiguë, ce samedi 28 février 2026, pour contenir la marée humaine venue assister à la cérémonie d’ordination de dix nouveaux prêtres.

L’émotion était palpable lors de la consécration des nouveaux abbés :

Rodrigue Kévin Kamga

Franck Betnou Tchaptchet

Christian Ofoma

Raoul Noubissie Fogue

Grégoire Odilon Baleba

Siméon Sonock

Gaspard Atangana Atangana

Joël Tsombou Pokem

Ronice Lemogue Tetiodong

Narcisse Seuheu Kamssou

Un appel au service et au sacrifice

« Nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné dix frères, dix jeunes, pour les mettre au service des hommes. Ils reçoivent aujourd’hui la charge d’offrir le sacrifice pour le salut de l’humanité », a déclaré Monseigneur Samuel Kleda, archevêque métropolitain de Douala et célébrant principal.

S’adressant directement aux ordinands, il a souligné la dimension spirituelle de leur nouvel engagement : « Ce sacrifice nous permet à tous de vivre en communion avec Jésus-Christ. C’est pourquoi nous accueillons avec joie ces dix jeunes qui s’engagent aujourd’hui à renoncer à eux-mêmes pour se soumettre totalement à la volonté de notre Seigneur. »

L’archevêque a conclu son homélie par une exhortation à la sainteté : « Vous ne devez plus agir comme auparavant. En tant que prêtres, il y a désormais une manière d’être avec Lui. Vous devez vous nourrir de la Parole de Dieu et vivre selon elle. Vous n’êtes pas prêtres pour vous-mêmes. Le Seigneur vous a choisis parce qu’il vous aime. »

La réponse des nouveaux élus

Pour l’abbé Gaspard Atangana Atangana, porte-parole des nouveaux prêtres, le choix de la période liturgique est hautement symbolique :

« En choisissant ce temps de grâce qu’est le Carême pour faire de nous vos collaborateurs, cela nous rappelle que nous sommes des êtres fragiles et que nous devons, chaque jour, rechercher la conversion. Nous vous assurons de notre franche collaboration dans la lourde mission qui est la vôtre. »

De son côté, l’abbé Grégoire Odilon Baleba a rappelé la longueur du chemin parcouru : « C’est un jour de grâce après 14 ans de formation. Aujourd’hui ordonnés, nous sommes appelés à servir plutôt qu’à nous servir. Je place mon ministère au service du peuple de Dieu, sans distinction de race ni de tribu. »

L’émotion des familles

Dans l’assemblée, la joie des proches était immense. Florence T., choriste et grand-mère de l’un des élus, témoignait avec ferveur : « La date du 28 février 2026 restera à jamais gravée dans nos mémoires. Mon petit-fils, orphelin de père et de mère, vient d’être ordonné prêtre. Toute la famille et les amis ne peuvent qu’en être fiers. Qui l’eût cru ? Bon vent à tous les consacrés ! »