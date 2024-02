Burkina Faso : 15 morts dans une attaque contre une église au Sahel

Au Burkina Faso, une attaque contre une église dans la province du Seno, dans la région du Sahel, a coûté la vie à au moins quinze fidèle. L’assaut meurtrier, survenu au moment de la prière dominicale, n’a pas été revendiqué.

Au moins 15 personnes ont été tuées, ce dimanche matin, lors d’une attaque contre une église dans la province du Seno, dans la région du Sahel au Burkina Faso. L’attaque a eu lieu pendant la prière dominicale, selon un communiqué de l’église catholique.

«C’est avec foi et espérance que nous vous informons de l’attaque terroriste dont a été victime la communauté catholique d’Essakane-Village ce jour 25 février 2024, alors qu’elle était réunie pour la prière du dimanche», a déclaré Mgr Laurent B. Dabiré, évêque de Dori, dans un communiqué.

Le bilan provisoire fait état de «15 fidèles tués, dont 12 sur place et trois décédés» à l’hôpital des suites de leurs blessures, ainsi que de deux blessés. L’évêque a appelé à la prière «pour le repos en Dieu de ceux qui sont morts dans la foi, pour la guérison des blessés et pour la consolation des cœurs éplorés». Les autorités burkinabè n’ont pas encore commenté l’attaque, qui n’a pas non plus été revendiquée.

Insécurité croissante

Depuis plusieurs mois, l’armée burkinabè mène une offensive contre plusieurs groupes armés terroristes dans le pays. Les bases terroristes sont bombardées quotidiennement et les images diffusées sur la télévision publique, RTB, chaque soir à l’édition du journal.

Le Burkina Faso, comme ses voisins du Sahel, le Mali et le Niger, est confronté à une insécurité croissante depuis 2015. Cette attaque est un nouveau coup dur pour le pays et pour la communauté catholique.