Burkina Faso : trois décisions fortes du Conseil des ministres du 18 juin

Modernisation des infrastructures, soutien à l’agriculture et lutte contre l’incivisme : le Conseil des ministres du 18 juin 2025 annonce des changements notoires pour le Burkina Faso. Sous la présidence d’Ibrahim Traoré, le gouvernement a dévoilé trois décisions clés pour accélérer le développement et restaurer l’ordre civique.

Sous la présidence du Capitaine Ibrahim Traoré, le Conseil des ministres du mercredi 18 juin 2025 a été l’occasion pour l’exécutif burkinabè de faire le point sur plusieurs axes prioritaires du développement national. À travers certaines mesures, le gouvernement entend renforcer les infrastructures stratégiques, encourager la production agricole et instaurer un nouveau dispositif de veille civique. Trois annonces majeures ont retenu l’attention : la création de la Société des Aéroports du Burkina Faso, un bilan très encourageant de la campagne agricole sèche, et la mise en place de la Brigade Laabal pour lutter contre l’incivisme.

Des aéroports pour soutenir l’ambition de modernisation

Le gouvernement a validé la création de la Société des Aéroports du Burkina Faso (SABF). Cette nouvelle entité, fruit d’une fusion de plusieurs structures existantes, aura pour mission de construire, développer et moderniser les infrastructures aéroportuaires à travers le pays. Elle remplacera notamment la Maîtrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin (MOAD), la Direction de l’Aéronautique nationale (DAN) et la RACGAE. En consolidant ces fonctions au sein d’une société unique, l’exécutif entend accélérer la modernisation du transport aérien, élément clé pour l’ouverture économique du Burkina Faso.

Autre sujet abordé : les performances agricoles enregistrées lors de la campagne sèche 2024-2025. Grâce à des conditions hydrologiques favorables et à une politique volontariste d’appui aux producteurs, la superficie cultivée a atteint près de 79 000 hectares, soit une hausse de 8,3 % par rapport à l’année précédente. Ce résultat est attribué, entre autres, à la distribution de 745 motopompes solaires, 843,7 tonnes de semences et à la subvention de plus de 11 000 tonnes de fertilisants. Des efforts salués par le ministre délégué chargé des Ressources animales, qui y voit une dynamique à consolider pour renforcer la sécurité alimentaire.

La Brigade Laabal pour restaurer le respect de l’ordre public

Face à la montée des actes d’incivisme, le gouvernement a décidé de frapper un grand coup en instituant la Brigade Laabal, du nom fulfuldé signifiant « droiture, probité, honnêteté ». Cette nouvelle unité civique se veut un outil de régulation sociale. Elle interviendra dans la proximité pour sensibiliser, prévenir et corriger les comportements contraires à la discipline et au civisme. Le ministre de la Sécurité insiste sur le rôle complémentaire de cette brigade, qui travaillera de concert avec les forces de l’ordre classiques tout en mettant l’accent sur l’éducation et l’exemplarité citoyenne.