Production cotonnière en Afrique : le Mali détrône le Bénin pour la campagne 2023-2024

Le Mali a retrouvé sa place de leader dans la production cotonnière, en Afrique, au terme de la campagne 2023-2024. Un an plus tôt, le pays avait été détrôné par le Bénin.

Le Mali n’aura pas perdu pour longtemps sa place à la première position des producteurs africains de l’or blanc. En effet, au cours de la campagne 2022-2023, le Mali n’a occupé que la troisième place derrière le Burkina Faso et le Bénin, respectivement deuxième et premier producteur de coton au plan africain. Pour se retrouver à la première place, le Bénin avait produit 587 656 tonnes de coton graine tandis que le Burkina Faso en a produit 411 969 et le Mali, 390 000. Cette production était une réelle contre-performance pour le Mali qui, au cours de la campagne précédente, en tant que leader, avait produit 777 000 tonnes de coton.

Une concurrence farouche

À l’issue de la campagne 2022-2023, les autorités maliennes avaient décidé de retrousser les manches pour remonter la pente. Elles se sont données pour objectif d’atteindre le chiffre record de 780 000 tonnes au cours de la campagne 2023-2024 tandis que le Bénin visait 768 000 tonnes. À l’arrivée, aucun de ces deux pays n’a atteint la production estimée. Mais, le Mali a retrouvé sa place en tête de peloton avec un tonnage de récoltes chiffré à 690 000 tonnes, reléguant le Bénin à la deuxième position avec 600 063 tonnes.

Le Bénin a fait mieux qu’à la campagne précédente, mais pas assez pour conserver la première place. Avec ses 387 279 tonnes, le Burkina Faso a disparu du trio de tête au profit d’un invité surprise, le Cameroun, qui a produit 394 090 tonnes. Forte d’une production de 347 371 tonnes, la Côte d’Ivoire se positionne cinquième pays producteur de coton sur le continent.

Le Cameroun, leader en matière de rendement par hectare

La troisième position arrachée par le Cameroun au cours de la campagne 2023-2024 n’est pas le fruit du hasard. En effet, ce pays d’Afrique centrale vient en tête en ce qui concerne le rendement à l’hectare avec 1 631 kilogrammes/hectare, devant le Bénin qui a produit 1 180 kilogrammes/hectare. Vient ensuite le Mali avec 972 kilogrammes/hectare, suivi de la Côte d’Ivoire qui totalise 884 kilogrammes/hectare. La cinquième place ici revient au Togo avec 844 kilogrammes/hectare. Mais, le Togo n’est que septième en matière de tonnage total produit. Sa production totale pour la campagne s’élevant à 67 679 tonnes, selon le bulletin d’information du Programme régional de production intégrée du coton en Afrique (PR-PICA).