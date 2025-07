CAN Féminine 2025 : Le Maroc et le Nigeria confirment leur statut de favoris

Les quarts de finale de la CAN Féminine 2025 ont livré leurs premiers verdicts hier soir avec deux victoires convaincantes du Maroc et du Nigeria. Le pays hôte et le pays le plus titré de la compétition valident leur ticket pour le dernier carré et se présentent comme les grands favoris.

Le Nigeria écrase la Zambie dans un festival offensif (5-0)

Au stade Larbi Zaouli de Casablanca, les Super Falcons du Nigeria ont livré une démonstration de force face à la Zambie. Cette victoire éclatante sur le score de 5-0 confirme le statut de grande favorite de l’équipe nigériane, multiple championne d’Afrique.

Dès la 2e minute, Osinachi Ohale ouvrait le score d’une tête sur coup franc, donnant le ton d’une rencontre à sens unique. Esther Okoronkwo doublait la mise à la 33e minute après une belle combinaison avec Rasheedat Ajibade, avant que Chinwendu Ihezuo ne vienne enfoncer le clou juste avant la pause (45e).

En seconde période, les Nigérianes n’ont pas levé le pied. Oluwatosin Demehin ajoutait un quatrième but à la 68e minute, toujours sur coup franc, avant que Folashade Ijamilusi ne parachève ce festival offensif dans les arrêts de jeu (90+1).

Cette performance remarquable permet au Nigeria de poursuivre son parcours sans encaisser le moindre but depuis le début de la compétition. Face à des Copper Queens pourtant redoutables en phase de poule, emmenées par la star Barbra Banda (joueuse africaine de l’année), les Super Falcons ont affiché une maîtrise technique et tactique impressionnante.

Le Maroc assure devant son public (3-1)

Au stade olympique de Rabat, les Lionnes de l’Atlas ont su gérer la pression de leur statut de pays hôte face au Mali. Dans une ambiance électrique, les Marocaines se sont imposées 3-1 pour décrocher leur qualification en demi-finales.

Ibtissam Jraidi s’est révélée la grande artisane de cette victoire en signant un doublé (7e et 79e sur penalty). La joueuse marocaine a ouvert rapidement le score pour rassurer ses coéquipières et son public, avant de doubler la mise sur penalty à vingt minutes de la fin.

Puis Kenza Chapelle est venue ajouter un troisième but à la 89e minute, offrant au Maroc une qualification méritée. Les Maliennes, ont eu une belle réaction d’orgueil avec le but d’Aissata Traoré dans les arrêts de jeu (90+7 sur penalty). Mais globalement, elle n’auront jamais réussi à inquiéter des Marocaines bien organisées.

Deux géants en route vers les demi-finales

Ces deux victoires confirment la hiérarchie continentale et dessinent les contours d’une fin de tournoi prometteuse. Le Nigeria, avec sa défense hermétique et son attaque prolifique, apparaît comme le grand favori pour remporter un nouveau titre continental.

De son côté, le Maroc profite de l’avantage du terrain et d’un public acquis à sa cause pour rêver d’un premier sacre historique. Les Lionnes de l’Atlas, finalistes malheureuses en 2022, semblent avoir franchi un cap.

Les deux équipes attendront désormais de connaître leurs adversaires respectifs en demi-finales. Le Nigeria affrontera le vainqueur d’Afrique du Sud-Sénégal, tandis que le Maroc croisera le fer avec le vainqueur d’Algérie-Ghana.

Les demi-finales auront lieu le 22 juillet, avec comme objectif ultime la finale programmée le 26 juillet au stade olympique de Rabat.