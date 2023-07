Exploit du Nigeria face à l’Australie en Coupe du monde féminine 2023 de football

C’est la première grosse surprise de cette Coupe du monde féminine de football 2023. L’Australie a été battue à domicile 3-2 par le Nigeria.

Quel match ! C’était le choc du jour du Groupe B. Dans une ambiance extraordinaire d’un stade plein à Brisbane, les Super Eagles du Nigeria ont remporté leur duel face aux favorites australiennes.

Grandes favorites, les Matildas ont dominé la rencontre, avec près de 70% de possession de balle et c’est assez logiquement qu’elles ouvraient la marque par Emily Van Egmond dans le temps additionnel de la première mi-temps (45’+1′). Mais au courage, les joueuses du Nigeria égalisent juste avant le coup de sifflet de la mi-temps par Uchenna Kanu 45’+6′.

La leçon d’efficacité des Super Eagles

Et les nigérianes ont su donner une leçon d’efficacité en seconde période et éteindre le Brisbane Stadium. Les Green Eagles ont pris le contrôle du match et ont marqué par deux fois. Par Osinachi Ohale d’abord (65′) puis par Asisat Oshoala (72) sur une grosse erreur de Kennedy. En tentant de transmettre le ballon vers la gardienne Mackenzie Arnold, Kennedy a mal dosé sa passe, permettant à Asisat Oshoala de marquer dans le but ouvert.

Huitième but international d’Oshoala pour les Super Falcons

La fin de match fut épique, l’Australie jetant toutes ses forces dans la bataille. Les Matildas ont même réduit le score à la 90’+10′ par Kennedy sur le 25ème tirs de la partie pour son équipe. Cela donna deux minutes d’espoir aux supporters, mais les Nigérianes tenaient leur victoire.

Le Nigeria a désormais son destin entre ses mains. Un match nul suffira pour les Super Falcons lundi lors de la dernière rencontre de Poule face à l’Irlande. L’Australie de son côté devra s’imposer face au Canada pour poursuivre son aventure et ne pas décevoir son public.