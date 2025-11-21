Cruel épilogue pour les U17 marocains face au Brésil

Amadou Atar

Malgré une prestation solide, les Lions de l’Atlas quittent la compétition sur le fil, quelques semaines après le sacre historique des U20 marocains champions du monde. Les Lioneaux U17  ont été éliminés en quart de finale du Mondial par le Brésil dans un scénario cruel (2-1).

Ce vendredi après-midi, la pelouse du stade Aspire Zone Pitch 7 de Doha aura été le théâtre d’un drame sportif pour une génération dorée. Les Lions de l’Atlas U17, braves et organisés, ont vu leur parcours en Coupe du monde s’arrêter net, la faute à un Brésil chirurgical qui s’est imposé 2-1 au bout du temps additionnel.

Le match commence à vive allure, avec des Marocains investis et audacieux dès les premiers instants. Mais à la 16ᵉ minute, un ballon mal négocié en défense et Dell en profite, punissant le Maroc sur la première incursion brésilienne. Malgré ce coup dur, la jeune garde marocaine ne panique pas. Elle recolle juste avant la mi-temps, grâce à un penalty obtenu avec détermination puis transformé par Ziyad Baha (45ᵉ+4). À ce moment-là, tout redevient possible.

Une seconde d’inattention

Le retour des vestiaires confirme la domination statistique du Brésil (63,2% de possession), mais le Maroc résiste, solide, bien en place, et continue d’y croire. Malheureusement, le scénario tant redouté se matérialise dans le temps additionnel : une seconde d’inattention, et Dell s’offre un doublé, scellant la victoire brésilienne à la 90ᵉ+5′.

Pour les supporters marocains, c’est une immense déception. Mais le parcours des U17 incarne la montée en puissance du football national. Quelques semaines seulement après le sacre des U20, champions du monde et nouveaux symboles d’un renouveau marocain, l’épopée des plus jeunes confirme que la relève est déjà prête.

Ce rendez-vous manqué doit servir pour monter encore le niveau : gestion de la pression, lucidité face aux temps faibles et concentration jusqu’à la dernière minute. Autant d’enseignements précieux pour une génération talentueuse qui, on n’en doute pas, saura transformer cette amertume en force pour l’avenir.

Au-delà de la défaite, le Maroc quitte la scène la tête haute et fait naître de nouveaux espoirs dans le sillage d’une jeunesse dorée. La Gen Z Marocaine est vraiment un exemple !

Amadou Atar est une référence dans le monde du football africain. Il est précis et objectif dans ses articles, même si on ne peut lui enlever un penchant historique pour le mythique club français de Saint-Etienne où sont passés plusieurs des plus grands joueurs africains de l'histoire
