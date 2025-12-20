Classement PIB Afrique 2025 : Algérie 3e, dépasse Nigeria et talonne Égypte, Maroc stagne (FMI)

Le FMI confirme dans son dernier classement que l’Algérie consolide sa 3ème place au classement des économies africaines (290 milliards $ de PIB). Elle dépasse le Nigeria et se rapproche de l’Égypte. Le Maroc, stable à 180 milliards $, marque le pas.

Le World Economic Outlook (WEO) publié en octobre 2025 par le Fonds monétaire international confirme un basculement discret mais significatif dans la hiérarchie économique africaine. L’Algérie s’impose désormais solidement comme la troisième économie du continent, devançant le Nigeria, tout en réduisant l’écart avec l’Égypte, deuxième. L’Afrique du Sud reste toujours largement devant. À l’inverse, le Maroc marque le pas, incapable de transformer sa stabilité macroéconomique en progression dans le classement.

Avec un PIB nominal proche de 290 milliards de dollars, l’Algérie confirme sa 3ᵉ place africaine, derrière l’Afrique du Sud et l’Égypte. Cette position n’est plus conjoncturelle mais elle s’inscrit dans une dynamique désormais bien établie, portée par les recettes issues des hydrocarbures et les efforts de la diversification ui permettent une consolidation des équilibres extérieurs et une meilleure résistance macroéconomique que celle de plusieurs grandes économies du continent.

Le fait marquant de ce classement reste le dépassement durable du Nigeria. Longtemps première puissance économique africaine, le Nigeria recule à la quatrième place. La forte dépréciation du naira, combinée à une inflation élevée et à des difficultés structurelles dans le secteur pétrolier, pèse lourdement sur son PIB exprimé en dollars, critère retenu par le FMI pour ce classement.

Surtout, l’Algérie se rapproche de la deuxième place occupée par l’Égypte. Même si Le Caire conserve une avance nette, l’écart s’est sensiblement réduit par rapport aux années précédentes. Une évolution qui installe Alger comme un acteur central et durable du trio de tête économique africain.

Classement des 5 premières économies africaines 2025 (FMI)​

Rang Pays PIB nominal 2025 (Md$)

1 Afrique du Sud ~420

2 Égypte ~350

3 Algérie 290

4 Nigeria ~280

5 Maroc 180

Maroc PIB 2025 : stabilité sans croissance face à l’Algérie

De son côté, le Maroc affiche un PIB nominal estimé autour de 180 milliards de dollars. Le royaume conserve sa position parmi les principales économies du continent, mais sans progression notable dans le classement du FMI. Cette stagnation contraste avec la trajectoire algérienne et accentue le décrochage relatif avec les deux premières places.

Plusieurs facteurs expliquent ce palier. La croissance marocaine reste pénalisée par le stress hydrique, une forte dépendance énergétique extérieure et une reprise industrielle plus lente qu’anticipé. Contrairement à l’Algérie, le Maroc ne bénéficie pas d’un effet prix favorable sur des ressources stratégiques capables de gonfler rapidement le PIB nominal en dollars.

Si Rabat reste devant des économies très dynamiques comme l’Éthiopie ou le Kenya, elle se fait cependant rattraper petit à petit. Ainsi, la tendance générale souligne une réalité moins flatteuse, le Maroc ne parvient plus à transformer sa stabilité en montée en puissance économique continentale.

Classement FMI Afrique : nouvelle hiérarchie économique

Le classement du FMI rappelle que le PIB nominal reflète autant la taille réelle d’une économie que sa capacité à résister aux chocs monétaires et extérieurs. Dans ce jeu, l’Algérie apparaît comme l’un des grands bénéficiaires de la période récente, solidement installée à la 3ᵉ place et vise désormais l’Égypte.

À l’inverse, le Maroc donne l’image d’une économie à l’arrêt relatif, stable mais sans dynamique suffisante pour suivre le rythme des économies africaines qui gagnent en poids et en influence. Une photographie qui, sans être définitive, illustre clairement les nouvelles lignes de force du continent.

FAQ : Classement économies africaines 2025

Quelle est la 3e économie africaine en 2025 ? L’Algérie (290 Md$).

Pourquoi le Nigeria a-t-il perdu sa 1re place ? Dépréciation du naira et inflation.

PIB Maroc vs Algérie 2025 ? Maroc : 180 Md$, Algérie : 290 Md$.

Source du classement : World Economic Outlook FMI octobre 2025.