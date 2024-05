L’Algérie moteur de la croissance au Maghreb en 2024

En 2024, l’Algérie se démarque comme l’une des économies les plus dynamiques de la région du Maghreb. La croissance économique du pays est projetée à 4,0 %, une performance notable dans un contexte régional marqué par des taux de croissance plus modestes pour ses voisins, le Maroc et la Tunisie. C’est la conclusion du dernier rapport de la Banque Mondiale, publiée jeudi 30 mai à Nairobi, au Kenya.

L’Algérie bénéficie d’une économie diversifiée, soutenue par des secteurs clés comme les hydrocarbures, l’industrie, la construction et les services. Cette diversité est un atout majeur qui permet au pays de résister aux fluctuations économiques mondiales. En 2024, la croissance du secteur des hydrocarbures, particulièrement des exportations de pétrole et de gaz naturel, devrait se poursuivre, augmentant de 5 % .

Comparaison régionale favorable à l’Algérie

L’Algérie est le plus dynamique de la région Maghreb. Le Maroc pour sa part devrait enregistrer une croissance de 3,5 % en 2024, freinée par des défis climatiques et une dépendance aux secteurs traditionnels. La diversification et les réformes économiques sont en cours, mais leur impact ne se sont pas encore fait sentir relève la Banque Mondiale .

Quand à la Tunisie, elle affiche une croissance projetée à 2,1 % en 2024, ralentie par une instabilité politique et des défis économiques structurels persistants. Les réformes restent essentielles pour améliorer l’attractivité économique du pays .

Il convient de noter que la Libye présente une situation particulière avec une croissance économique prévue à 7,9 % en 2024. Cette performance exceptionnelle est principalement due à la reprise après une période prolongée de guerre civile, marquant une reconstruction rapide et une reprise de la production pétrolière .

Facteurs Favorables

L’Algérie se distingue par plusieurs éléments positifs qui soutiennent sa croissance: Le secteur des Hydrocarbures en premier lieu qui reste porteur. En effet, la croissance continue du secteur des hydrocarbures, avec une augmentation notable des exportations de pétrole et de gaz naturel, reste un pilier central de l’économie algérienne .

Mais cette croissance est aussi le fruit des réformes économiques. Ainsi, le gouvernement algérien a mis en place des réformes visant à stimuler les investissements et à diversifier l’économie. Ces efforts portent leurs fruits, comme en témoigne la stabilité macroéconomique du pays .

Enfin, des investissements accrus dans les infrastructures essentielles renforcent la capacité de production et de distribution, stimulant ainsi l’activité économique globale .

L’optimisme est donc de mise pour l’Algérie en 2024, un pays qui, malgré les défis mondiaux, continue de progresser grâce à une gestion économique prudente et des politiques de développement ciblées.

Sources: Banque africaine de développement, Perspectives économiques en Afrique 2024