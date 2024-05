Algérie : Sonatrach et ExxonMobil veulent écrire un nouveau chapitre dans l’industrie des hydrocarbures

Dans un événement marquant à Alger, le Président-directeur général (P-dg) du Groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, a officiellement annoncé la signature d’un Protocole d’accord historique avec la société américaine de renommée mondiale, ExxonMobil. Ce partenariat promet de débloquer des opportunités sans précédent pour le développement de l’industrie des hydrocarbures en Algérie.

Sonatrach, l’entreprise nationale algérienne, et ExxonMobil, le géant américain, ont une histoire riche et remarquable dans le domaine des hydrocarbures. Fondée en 1963, Sonatrach est devenue une figure emblématique de l’industrie énergétique, jouant un rôle crucial dans l’exportation du gaz naturel liquéfié (GNL) à l’échelle mondiale depuis 1964. De son côté, ExxonMobil, une entreprise historique dans le secteur pétrolier et gazier, apporte son expérience, son expertise et ses capacités technologiques de pointe à ce partenariat historique.

Dans cette optique, ce partenariat vise à promouvoir une exploitation plus durable des hydrocarbures en Algérie. Ce Protocole d’accord marque le début d’une nouvelle ère de coopération qui doit être mutuellement bénéfique entre les deux sociétés. En mettant en commun leurs ressources et leurs connaissances, Sonatrach et ExxonMobil visent à explorer et à exploiter pleinement le potentiel des ressources énergétiques en Algérie. C »Ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’une vision ambitieuse visant à promouvoir le développement durable de l’industrie énergétique, mettant l’accent sur l’excellence opérationnelle, l’innovation technologique et le respect de l’environnement.

Vers une exploitation plus durable des hydrocarbures

Rachid Hachichi, PDG de Sonatrach, a souligné l’importance de ce partenariat, affirmant que cela ouvrait la voie à une nouvelle étape de développement durable pour l’Algérie. Il a également exprimé sa gratitude envers ExxonMobil pour son intérêt et son engagement envers l’investissement en Algérie.

En outre, John Ardill, vice-président chargé de l’exploration et des nouvelles opportunités d’ExxonMobil, a également souligné le rôle historique de l’Algérie dans le domaine des hydrocarbures et a exprimé son engagement à travailler en étroite collaboration avec Sonatrach pour libérer pleinement le potentiel des ressources énergétiques du pays.

Ce partenariat entre Sonatrach et ExxonMobil témoigne de la détermination de l’Algérie à intensifier les programmes d’investissement et à tirer profit des partenariats bénéfiques pour renforcer davantage sa position en tant que puissance énergétique mondiale.