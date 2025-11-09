Coupe du monde U17 : le Maroc écrase la Nouvelle-Calédonie 16-0 et signe un record historique

En battant la Nouvelle-Calédonie sur le score ahurissant de 16 à 0, les Lionceaux de l’Atlas ont fait le nécessaire pour espérer une qualification pour les huitièmes de finale. Mais ils ont aussi inscrit leur nom dans l’histoire de la Coupe du monde U17 avec la plus large victoire jamais enregistrée dans la compétition.

Le Maroc a frappé fort. Très fort. Ce dimanche 9 novembre à Doha, les jeunes Lionceaux de l’Atlas ont survolé leur troisième match de poule face à la Nouvelle-Calédonie en s’imposant 16-0, un score sans précédent dans l’histoire du Mondial U17. Après deux défaites face au Japon (0-2) et au Portugal (0-6), la sélection marocaine n’avait plus le choix : il lui fallait un exploit pour espérer décrocher une place parmi les meilleurs troisièmes.

Une avalanche de buts

Bilal Soukrat ouvrait le score à la 3e minute avant que Oualid Ibn Salah ne signe un doublé éclair (11e et 18e). Réduite à neuf après deux expulsions successives (23e et 31e), la Nouvelle-Calédonie a été totalement dépassée par le rythme imposé par les Marocains. Ainsi, à la mi-temps, les Lionceaux menaient déjà 7-0.

La seconde période a tourné à la démonstration : Abdellah Ouazane, Ismail El Aoud et Yassine El Hamri ont tous participé au festival offensif, portant le total à 16 réalisations à la fin du match.

Un record mondial

Ce triomphe monumental offre au Maroc un record historique : jamais une équipe n’avait inscrit autant de buts dans un match de Coupe du monde U17. Ce résultat propulse aussi les Lionceaux parmi les meilleures attaques du tournoi, alors qu’ils n’avaient marqué aucun but lors de leurs deux premières rencontres. Et surtout il redonne espoir à une génération pleine de promesses qui peut désormais espérer se qualifier dans les meilleurs troisième avec son goal average positif de +8.

« Les joueurs ont su réagir avec fierté et discipline », a salué le sélectionneur national, rappelant l’importance de l’état d’esprit collectif après les déconvenues initiales. Les Champions d’Afrique U17 en titre ont montré qu’ils avaient toujours des qualités.