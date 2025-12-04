Arnaques en taxi : une étude mondiale place le Maroc et l’Egypte dans le top 10 des destinations à risque

Dans de nombreux pays visités chaque année par des millions de touristes, le simple fait de monter dans un taxi peut rapidement se transformer en source de stress. Une étude internationale révèle que les pratiques frauduleuses dans ce secteur restent fréquentes et parfois très organisées. En analysant des milliers de retours de voyageurs, les chercheurs ont dressé une carte mondiale des destinations où les risques d’arnaques sont les plus élevés, et le Maroc comme l’Égypte y occupent une place particulièrement préoccupante.

Prendre un taxi après un long vol devrait être une formalité. Pourtant, dans de nombreuses destinations touristiques, cette étape devient l’un des moments les plus redoutés du voyage. Une analyse de milliers de témoignages publiés sur Reddit révèle l’ampleur des fraudes dans les transports, et le Maroc ainsi que l’Egypte figurent parmi les dix pays les plus concernés par ce fléau.

Un classement mondial qui fait réfléchir

L’étude, menée par la plateforme de sécurité AllClear, s’est appuyée sur plus de 30 000 commentaires issus des communautés de voyageurs. L’objectif : identifier les lieux où les visiteurs rapportent le plus d’arnaques liées aux taxis. Sans surprise, la Turquie domine largement le classement, cumulant plus du double de signalements par rapport à l’Inde, qui occupe la seconde position. La Thaïlande, le Vietnam et l’Égypte suivent, dessinant un top 5 largement concentré sur des pays où la circulation dense et le tourisme de masse créent un terrain propice aux abus.

Au-delà de ces destinations très fréquentées, le Maroc apparaît à la 8ᵉ place, totalisant plus de 1 300 commentaires évoquant des pratiques frauduleuses. Cette position le place juste derrière le Mexique et devant les États-Unis, démontrant que le phénomène n’est pas limité à un seul type de marché ou de niveau de développement. Fait notable : la France figure elle aussi dans la liste, en 11ᵉ position.

Les arnaques les plus courantes : un scénario bien rodé

La majorité des plaintes se concentrent sur les zones aéroportuaires, où les voyageurs fatigués et pressés deviennent des cibles faciles. Les méthodes employées sont souvent similaires, quel que soit le pays. Parmi les techniques les plus répandues figure l’approche des rabatteurs non officiels. Ces individus, parfois très convaincants, proposent des courses « à bon prix » avant de réclamer un montant bien supérieur à l’arrivée. La situation peut se compliquer lorsque les voyageurs ne connaissent pas les tarifs locaux ou ne disposent pas de repères pour contester.

La fraude au compteur « en panne » reste également un grand classique. Sous prétexte d’un dysfonctionnement, certains chauffeurs imposent un tarif forfaitaire largement gonflé, parfois deux ou trois fois supérieur au prix réglementaire. Dans d’autres cas, le compteur est bien actif… mais trafiqué pour accélérer l’affichage du montant.

Comment se protéger ? Les conseils des experts

Pour limiter les risques, les spécialistes du voyage recommandent d’éviter toute sollicitation dans les halls d’arrivée et de privilégier les stations de taxis officielles. Une fois à bord, il est essentiel de vérifier que le compteur est bien activé dès le départ. Si le chauffeur refuse, mieux vaut descendre immédiatement. Au Maroc, ces pratiques ne restent pas sans réponse. Le ministère de l’Intérieur affirme travailler activement à la modernisation et à la régulation du secteur.

Le ministre Abdelouafi Laftit a rappelé que les autorités provinciales disposent de moyens juridiques pour imposer des normes strictes : qualité du service, respect des tarifs, comportement professionnel, conditions d’obtention des licences. Entre janvier 2023 et février 2024, pas moins de 317 licences de taxi ont été retirées temporairement à des chauffeurs en infraction. Certaines suspensions peuvent durer jusqu’à six mois. Par ailleurs, 15 autres licences ont été retirées dans l’attente de décisions judiciaires.

Le ministère assure également vouloir harmoniser les pratiques à l’échelle nationale en diffusant régulièrement des circulaires aux autorités locales. Les efforts portent autant sur le contrôle que sur la modernisation du service : mise à niveau des taxis, amélioration de la relation client, et même intégration de solutions numériques pour faciliter la réservation ou la mise en relation via des applications.