Le Maroc confirme son statut de destination touristique de premier plan en 2025

Dans un monde où la concurrence touristique ne cesse de s’intensifier, le Maroc tire son épingle du jeu en 2025 grâce à une dynamique de croissance impressionnante. Porté par une stratégie ciblée, un retour massif des Marocains du monde et une montée en gamme de ses infrastructures, le Royaume séduit toujours plus de visiteurs. Au-delà des simples performances chiffrées, c’est une vision renouvelée du tourisme qui se dessine, mêlant attractivité économique, diversification de l’offre et engagement pour un développement durable.

En dépit d’un contexte économique international marqué par l’incertitude, le Maroc continue d’affirmer sa position en tant que destination touristique incontournable. Les chiffres enregistrés à la fin du mois de juillet 2025 témoignent d’un engouement croissant pour le Royaume chérifien, qui semble récolter les fruits d’une stratégie bien pensée de promotion touristique et d’amélioration de ses infrastructures d’accueil.

Une affluence record portée par les Marocains du monde

Au cours des sept premiers mois de l’année, le pays a attiré 11,6 millions de touristes, marquant une croissance de 16% par rapport à la même période de l’année précédente. Ce chiffre consolide la tendance déjà favorable observée en 2024, où l’augmentation avait atteint 15,4%. Le mois de juillet a été particulièrement remarquable, avec 2,7 millions de visiteurs enregistrés.

Une part significative de ce volume, 1,8 million, concerne les Marocains résidant à l’étranger (MRE), qui restent une composante essentielle du flux touristique estival. Leur attachement au pays et leur contribution à l’économie touristique sont désormais pleinement intégrés aux analyses et aux projections du secteur. Les établissements d’hébergement classés ont également profité de cette dynamique positive.

Des hébergements touristiques en pleine effervescence

À la fin juin 2025, le nombre de nuitées y a progressé de 13%, un rythme plus soutenu que celui de l’année précédente, qui s’établissait à 8,4%. La période du deuxième trimestre s’est particulièrement distinguée, avec une hausse de 14% des nuitées, venant renforcer les 11,7% déjà observés au premier trimestre. Ces données traduisent une montée en puissance du tourisme international, notamment grâce à la diversité de l’offre et à l’amélioration de la qualité des services.

Les visiteurs étrangers, notamment européens, américains et du Moyen-Orient, ont généré une augmentation de 16% des nuitées non résidentes. Du côté des touristes locaux, on note également un regain d’intérêt pour les séjours au Maroc, avec une hausse de 5% des nuitées domestiques, après une baisse de 2% l’année précédente. L’attrait touristique du Maroc ne se mesure pas uniquement en termes de fréquentation. Les recettes générées par les voyages ont connu une croissance significative.

Un secteur moteur pour l’économie nationale

Au deuxième trimestre 2025, ces revenus ont bondi de 16,7%, contre 2,2% au trimestre précédent. Au total, à la fin juin 2025, les recettes du secteur touristique ont frôlé les 54 milliards de dirhams, traduisant une progression globale de 9,6% par rapport à la même période en 2024. Cette performance illustre le double bénéfice de l’augmentation du nombre de visiteurs et de la hausse de leur panier moyen de dépenses.

Cette vitalité du secteur touristique a eu un impact direct sur la croissance de la valeur ajoutée du secteur. Selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), le tourisme a enregistré une croissance de 9,7% de sa valeur ajoutée au premier trimestre 2025, contre seulement 3,2% à la même période l’année précédente. Cela en fait l’un des piliers de la reprise économique marocaine.

Diversification de l’offre touristique

Au-delà des chiffres, c’est aussi un signal fort envoyé aux investisseurs et aux opérateurs du secteur. L’État semble déterminé à accompagner cette dynamique, notamment à travers des partenariats public-privé, le renforcement de la connectivité aérienne et la diversification de l’offre touristique (tourisme culturel, désertique, balnéaire, rural, etc.).

Si les indicateurs sont au vert, plusieurs défis demeurent pour assurer une croissance durable. Le maintien de la qualité des services, la gestion des flux dans les grandes destinations comme Marrakech ou Agadir, et l’amélioration des infrastructures dans les zones moins développées sont des priorités. De plus, la concurrence régionale s’intensifie, notamment avec le retour de certaines destinations méditerranéennes qui séduisent par des prix attractifs et une politique de relance agressive.

Bâtir un modèle touristique plus résilient

L’objectif du Maroc ne se limite pas à l’augmentation quantitative des arrivées touristiques. Les autorités souhaitent bâtir un modèle plus résilient, respectueux de l’environnement et profitable aux populations locales. Le tourisme durable, longtemps perçu comme un luxe, devient un axe stratégique. Des initiatives locales émergent pour promouvoir l’artisanat, la gastronomie, ou encore les circuits éco-responsables dans les régions de l’Atlas ou du sud saharien.