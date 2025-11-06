Mondial U17 : les Marocains étouffés par l’armada portugaise, la Tunisie s’incline de peu devant l’Argentine

La deuxième journée de la Coupe du Monde U17 au Qatar a été difficle pour les sélections du Maghreb engagées dans la compétition. Alors que le Maroc, champion d’Afrique en titre, a subi une humiliation historique face au Portugal (6-0) synonyme d’élimination prématurée, la Tunisie a livré une bataille acharnée contre l’Argentine avant de s’incliner d’un petit but (0-1). Les jeunes Aigles de Carthage conservent néanmoins toutes leurs chances de qualification avant leur « finale » face à la Belgique dimanche.

Le Maroc balayé par le Portugal (6-0) : élimination brutale pour les champions d’Afrique

Les Lionceaux de l’Atlas ont vécu un véritable cauchemar sur la pelouse du terrain n°8 de l’Aspire Zone à Doha ce jeudi. Face au Portugal, l’équipe nationale marocaine des moins de 17 ans a subi une défaite cuisante sur le score sans appel de 6-0, lors de la deuxième journée de la Coupe du Monde U17 au Qatar, avec des doublés de José Neto et Mateus Mide, ainsi que des réalisations d’Anísio Cabral et João Aragão Chamaly.

Une déroute qui contraste cruellement avec le statut de champions d’Afrique en titre des jeunes Marocains qui ne renouvellont pas leur exploit de 2023. Déjà battus 2-0 par le Japon lors de leur entrée en lice, les protégés de Nabil Baha étaient dos au mur face aux champions d’Europe portugais, déjà vainqueur de leur premier match 6-1 face à la Nouvelle Calédonie.

Le sélectionneur marocain avait pourtant tenté de remobiliser ses troupes, insistant sur la nécessité de montrer « davantage d’envie et de grinta pour battre le Portugal, une équipe qui joue avec intensité et possède des attaquants talentueux« . Mais sur le terrain, les Marocains ont été dépassés dans tous les compartiments du jeu. Le manque de combativité déjà observé contre le Japon s’est confirmé et le match a été à sens unique. Les transitions rapides et le pressing haut des Portugais ont étouffé toute velléité offensive marocaine, transformant ce match décisif en démonstration de force lusitanienne.

Cette lourde défaite signe une élimination probable du Maroc, qui peut cependant encore espérer une place dans les meilleurs troisièmes. Mais incapable de rivaliser avec les cadors de ce tournoi malgré son récent sacre continental dans cette catégorie d’âge, les Lionceaux vont devoir s’employer face à la Nouvelle Calédonie, a priori une des équipe les plus faibles du tournoi.

Tunisie-Argentine (0-1) : Les Aigles de Carthage résistent mais s’inclinent de justesse

Dans le groupe D, la Tunisie a livré une prestation courageuse face à l’Argentine avant de s’incliner sur le plus petit des scores. Les jeunes Aigles de Carthage ont concédé leur première défaite dans ce Mondial U17, l’unique but de la rencontre ayant été inscrit à la 67ème minute par Felipe Pujol Tunisie Tribune.

Après leur belle victoire 6-0 face aux îles Fidji lors du premier match, les Tunisiens abordaient cette rencontre en co-leaders du groupe D avec trois points et une différence de buts de +6, à égalité avec l’Argentine qui s’était imposée 3-2 contre la Belgique.

La première période a été dominée par les Sud-Américains, qui ont imposé leur rythme et leur pressing haut, forçant la Tunisie à défendre bas et à se montrer solide derrière, les deux équipes rentrant aux vestiaires sur un score nul et vierge. Malgré une bonne organisation défensive et quelques occasions intéressantes, les Tunisiens n’ont pas réussi à concrétiser leurs tentatives face à une équipe argentine plus expérimentée et efficace.

Cette défaite, bien que frustrante, ne compromet pas complètement les ambitions tunisiennes dans ce tournoi. Les Tunisiens devront désormais jouer leur qualification face à la Belgique lors du dernier match. Ce match prévu dimanche 9 novembre à 13h30 sera décisif pour les deux équipes. Mais malheureusement pour les jeunes tunisiens, la Belgique en s’imposant 7-0 devant les Iles Fidji a un petit but d’avance au Goal average.