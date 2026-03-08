Derby Mazembe-Lupopo : le choc de Kamalondo bascule dans le chaos

Amadou Atar

Le derby Lushois a dégénéré
Le derby entre le TP Mazembe et le FC Saint-Éloi Lupopo, disputé ce dimanche 8 mars 2026 à Lubumbashi, a été interrompu après de graves incidents survenus avant la reprise de la seconde période. Envahissement de pelouse, violences dans les tribunes, sièges saccagés et intervention policière ont plongé Kamalondo dans le désordre, sans qu’une décision officielle définitive sur la suite du match n’ait encore été annoncée.

Le derby lushois n’a pas livré son verdict sportif. À Kamalondo, le face-à-face entre le TP Mazembe et le FC Saint-Éloi Lupopo s’est arrêté dans un climat de grande confusion, alors que la première période s’était achevée sur un score nul et vierge, 0-0. Selon plusieurs sources concordantes, les tensions ont explosé avant même le retour des joueurs pour la seconde mi-temps, provoquant l’interruption de la rencontre.

D’après les premiers récits publiés ce dimanche, un groupe de personnes a fait irruption sur la pelouse pour y effectuer des rituels présentés comme des pratiques fétichistes. L’épisode a immédiatement attisé la nervosité dans le stade, dans un contexte déjà tendu par l’importance de ce derby entre les deux grands rivaux de Lubumbashi. Très vite, le désordre a gagné les tribunes et la rencontre a cessé de se jouer.

Interruption brutale et tribunes sous tension

Les incidents ne se sont pas limités à la pelouse. Des affrontements entre supporters ont été signalés dans les gradins, avec des centaines de sièges arrachés ou détruits et plusieurs personnes blessées selon les premières remontées. La police est intervenue pour tenter de rétablir l’ordre, notamment à l’aide de gaz lacrymogènes, ce qui a accentué la scène de panique autour du terrain.

Le corps arbitral a été contraint de quitter la pelouse et, en l’état, les informations disponibles ne permettent pas encore de dire si le match sera rejoué, repris ultérieurement ou tranché sur tapis vert. Les comptes relayant l’actualité du club de Mazembe évoquent eux aussi une reprise incertaine et confirment les dégradations commises dans certaines tribunes.

La Linafoot désormais attendue

À cette heure, l’élément central reste l’absence de décision officielle publique clairement établie de la Linafoot sur l’issue de cette rencontre. C’est désormais l’instance qui devra statuer sur les responsabilités éventuelles, les sanctions disciplinaires et le sort du match. En attendant, ce nouveau dérapage remet crûment en lumière la question de la sécurité autour des grandes affiches du football congolais.

Pour un derby aussi symbolique, l’image renvoyée ce dimanche est désastreuse : celle d’un sommet du championnat transformé en scène de chaos, au moment même où le football congolais cherche à renforcer sa crédibilité et l’attractivité de sa compétition.

Amadou Atar
Amadou Atar est une référence dans le monde du football africain. Il est précis et objectif dans ses articles, même si on ne peut lui enlever un penchant historique pour le mythique club français de Saint-Etienne où sont passés plusieurs des plus grands joueurs africains de l'histoire
