Le FC Tanganyika en ascension fulgurante sur les cimes du football congolais!

En juin dernier, alors qu’il n’était qu’en deuxième division, le club de Kalemie, le FC Tanganyika, s’est hissé en demi-finales de la Coupe du Congo. Promu dans la foulée en Linafoot, la division 1 RD congolaise, il est aujourd’hui deuxième du classement derrière Lupopo et devant… Le TP Mazembe. Une ascension fulgurante qui doit beaucoup à son jeune et remuant président, le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba.

Mercredi 12 juin 2024, stade Tata Raphaël. L’arbitre siffle la fin de la partie. Le FC Tanganyika est éliminé en demi-finale de la 58ème édition de la Coupe du Congo. Le score, 4 à 1 pour le FC Céleste, peut paraître sévère. Dans les gradins, les supporteurs des rouges et blancs fulminent. Plus tard, sur les réseaux sociaux, les dirigeants dénonceront « une injustice ». « Le FC Tanganyika doit être un club fondé sur une éthique et des valeurs sportives fortes », affirme l’un d’entre eux dans une vidéo diffusée sur YouTube. Manière de dénoncer les magouilles et malversations qui gangrènent le milieu du football en RDC.

La défaite ce jour-là a beau être amère, elle n’en éclipse pour autant pas l’exploit. Car le FC Tanganyika est, à ce moment-là encore, un club de deuxième division. Et pour se hisser à ce niveau de la compétition, il s’est débarrassé de poids lourds, tels que DMCP ou OC Renaissance. « Arriver jusque-là est déjà quelque chose d’énorme », commentera plus tard sous forme d’hommage l’entraineur de VClub, vainqueur de l’édition 2024 de la Coupe du Congo.

Ce coup d’éclat est loin d’être isolé. Cette même année, le FC Tanganyika remporte haut-la-main son championnat et accède ainsi au graal, la Linafoot, le championnat de division 1 en RDC. Une compétition que le promu aborde sans complexe. Après quelques matchs, l’équipe de Kalemie se hisse – rien de moins – sur la première place du podium. Elle enchaîne les victoires et les bonnes performances : un solide match nul 0 à 0 face à l’ogre lushois du TP Mazembe (match finalement déclaré perdu sur tapis vert) et des victoires contre Simba (4 à 0), Lubumbashi Sport (1 à 0) et surtout contre le leader, le FC Lupopo (2 à 0), la première défaite de la saison pour les Cheminots.

Conséquence : alors qu’ils jouaient en division inférieure il y a encore quelques mois, les Rojiblancos, comme on les surnomme, se retrouvent en cette fin d’année 2024 sur la deuxième marche du podium avec 21 points derrière Lupopo (27 points) et devant le TP Mazembe (19 points mais trois matchs de moins). Grâce à une défense très solide, l’équipe n’a encaissé aucun but à domicile et reste invaincue à ce jour sur son terrain. Les rouges et blancs tiendront-ils le rythme jusqu’à la fin de la saison ? « Difficile de le dire à ce stade », commente un journaliste kinois. « Mais une chose est sûre, leur saison est déjà réussie ».

Star de l’équipe

Derrière ce succès, aussi fulgurant qu’impressionnant, se trouve un homme : Christian Kitungwa Muteba. « C’est lui la véritable star de l’équipe », fait observer le dirigeant d’un grand club kinois. C’est en 2022, alors qu’il n’est encore que le directeur de cabinet du ministre provincial des Mines du Haut-Katanga, qu’il décide à même pas 35 ans de prendre les rênes du club de sa province d’origine (ses parents viennent du territoire de Kongolo). Restructuration de fond en comble, recrutements bien pensés (l’avant-centre Eliezer Nyembwa, les milieux de terrain Dany Mbaya et Henoc Nday ou encore le capitaine et maître à jouer Laurent Ramazani Milongo, etc.), arrivée d’un nouvel entraîneur, le franco-tunisien Saber Ben Jabria, etc., les résultats ne se font pas attendre.

Et alors que le FC Tanganyika décolle, la carrière politique de son président s’envole. En décembre 2023, Christian Kitungwa est élu haut-la-main député national et provincial de Kalemie. En tant que benjamin, il intègre le bureau d’âge de l’Assemblée provinciale. Quelques mois plus tard, en avril, il est élu gouverneur du Tanganyika, raflant 17 voix sur les 25 possibles, l’écart le plus important jamais enregistré jusque-là lors d’une élection gouvernorale dans cette province.

Dans un pays où la politique et le football sont souvent entremêlés, le patron des Poissons électriques, l’autre surnom donné aux joueurs du FC Tanganyika en référence au Lac éponyme qui borde la ville de Kalemie, s’efforce de ne pas verser dans le mélange des genres. « Christian (Kitungwa) est un vrai passionné de football, un vrai connaisseur. Contrairement à d’autres, il ne prend pas la tête d’un club de football pour promouvoir sa carrière politique. Il aime le jeu et ça se sent », explique le dirigeant d’un grand club dans la province voisine du Haut-Katanga.

Le FC Tanganyika sera-t-il sur le podium de la Linafoot à la fin de la saison ? Disputera-t-il pour la première fois de son histoire une compétition continentale ? L’avenir le dira. Quoi qu’il en soit, Christian Kitungwa Muteba a déjà réussi son pari : faire connaître le FC Tanganyika auprès des fans de football partout en RDC. En attendant peut-être davantage.