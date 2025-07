Nigeria : Peter Rufai, gardien de légende, est mort à 61 ans

Le Nigeria rend hommage à Peter Rufai, légende des Super Eagles, disparu à 61 ans. Gardien charismatique des années 1990, il a marqué l’histoire du football africain par ses exploits, sa carrière européenne et son rôle de mentor pour la jeunesse nigériane.

Le Nigeria pleure l’un de ses héros les plus emblématiques. Peter Rufai, ancien gardien des Super Eagles, s’est éteint ce jeudi matin à l’âge de 61 ans dans un hôpital de Lagos. Figure majeure de l’âge d’or du football nigérian dans les années 1990, il avait marqué les esprits par ses arrêts décisifs, son charisme dans les cages et sa contribution à certains des plus grands moments du football africain. Sa disparition, annoncée par la Fédération nigériane de football, laisse un vide immense dans le cœur des fans et de toute une génération d’athlètes.

Un pilier de la génération dorée nigériane

Entre 1983 et 2000, Peter Rufai a disputé 65 matchs sous les couleurs du Nigeria, incarnant la solidité et la constance au poste de gardien. Surnommé affectueusement Dodo Mayana, il fut le dernier rempart de la mythique équipe qui a remporté la Coupe d’Afrique des nations 1994 en Tunisie. Cette même année, il participait à la première Coupe du monde du Nigeria, aux États-Unis, où les Super Eagles ont atteint les huitièmes de finale. Quatre ans plus tard, il remettait ça en France, confirmant sa place dans le panthéon du football africain.

Peter Rufai ne s’est pas contenté de briller sur le continent africain. Dès 1987, il entame une carrière en Europe, passant par la Belgique (Lokeren, Beveren), les Pays-Bas (Go Ahead Eagles), le Portugal (Farense, Gil Vicente) et l’Espagne (Hercules Alicante, Deportivo La Corogne). Partout où il est passé, il a laissé le souvenir d’un professionnel exemplaire, alliant rigueur, humilité et talent. Il est également l’un des rares gardiens africains à avoir inscrit un but en sélection nationale, témoignage de son audace et de son caractère unique.

Un mentor pour la relève du football nigérian

Après avoir raccroché les gants, Rufai ne s’est jamais éloigné du terrain. Il a dédié une partie de sa retraite à la formation des jeunes, en particulier au sein du staff des U23 nigérians. Il y partageait son expérience, son exigence et sa passion pour le jeu, s’imposant comme un guide pour de nombreuses jeunes pousses.

À travers son palmarès, son parcours hors norme et son engagement après sa carrière, Peter Rufai demeure une figure immortelle du sport africain. Les Super Eagles perdent une légende, mais son héritage, entre les poteaux et bien au-delà, continuera d’inspirer les générations futures.