CHAN 2025 : l’Algérie freinée par l’Afrique du Sud (1-1) à Kampala

Le beau départ des Fennecs dans ce Championnat d’Afrique des nations s’est arrêté net vendredi 8 août 2025. Après dix victoires consécutives toutes compétitions confondues, les hommes de Madjid Bougherra ont concédé un nul logique face à des Bafana Bafana accrocheurs. À la clé, un partage des points qui entretient le suspense dans le groupe C.

Le match s’est enflammé dès la première demi-heure. Bien lancé en profondeur, Abdennour Belhocini a ouvert le score d’une frappe croisée à la 29ᵉ minute, confirmant sa forme étincelante depuis le début du tournoi. Mais l’Algérie n’a profité de cet avantage que quinze minutes : juste avant la pause, Thabiso Kutumela a égalisé d’un tir imparable à bout portant, concrétisant le seul véritable temps fort sud-africain du premier acte.

Les deux sélectionneurs avaient opté pour un 4-2-3-1 miroir, produisant une bataille féroce au milieu et peu d’espaces sur les côtés. L’Algérie a terminé avec quatorze tirs, dont quatre cadrés, contre sept pour l’Afrique du Sud, mais la possession a légèrement penché côté Bafana Bafana (53 %). Le latéral gauche Malibongwe Prince Khoza, désigné homme du match, a récupéré quatre ballons décisifs et participé à l’action de l’égalisation.

En seconde période, les Fennecs ont pressé plus haut. Mrezigue a trouvé la barre transversale sur coup franc à la 67ᵉ minute et Mahious a buté sur le gardien Otladisa dans le temps additionnel. En face, Kutumela a manqué de peu le doublé à la 78ᵉ minute sur une contre-attaque.

L’Algérie reste en tête

Avec quatre points en deux rencontres, l’Algérie conserve la tête du groupe mais devra éviter la défaite face à la Guinée lundi pour valider sa qualification. L’Afrique du Sud, qui disputait son premier match du tournoi, se lance pleinement : une victoire contre l’Ouganda pourrait suffire, selon le goal-average, pour accéder aux quarts de finale.

Le nul de Kampala rappelle qu’au CHAN dans une Poule de 5, la marge est mince entre favori et outsider. Les Fennecs restent maîtres de leur destin, mais le carton plein espéré s’est envolé, et la confiance sud-africaine, elle, est bel et bien de retour.